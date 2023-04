«Ainsi parlait Zarathoustra», François-Xavier Roth, Orchestre symphonique de Londres

Il est loin le temps où les vedettes de la direction, Reiner, Karajan, Mehta ou Solti, alignaient les versions flamboyantes d’Ainsi parlait Zarathoustra, avec aux sommets Rudolf Kempe (EMI) et William Steinberg (DG). Désormais, les déconfitures sont légion : Boulez (DG), Dudamel (DG) et récemment Santtu-Matias Rouvali (Signum). Riccardo Chailly (Decca), qui domine de loin la discographie récente, est rejoint par ce flamboyant concert de 2018 de François-Xavier Roth. Le chef français comprend parfaitement les « courants » de cette partition (« Des joies et des passions ») et se délecte aussi du doux mélange des timbres, par exemple dans « De la science ». Tout cela est rare et précieux et coule avec naturel, virant avec agilité au moindre changement d’atmosphère. Le couplage est plutôt étrange, avec Jeux de Debussy, scrutés de près au Barbican Hall. On trouve dans ces Jeux un peu « décortiqués » un Roth très cérébral, alors que l’approche est plus subtile et élastique dans son enregistrement avec Les Siècles (Harmonia Mundi). Doublon un peu inutile, hélas.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Ainsi parlait Zarathoustra ★★★★ Classique Orchestre symphonique de Londres, François-Xavier Roth, LSO 0833