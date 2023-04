«With a Hammer», Yaeji

Avec son marteau, Yaeji, star de la scène électronique underground new-yorkaise, a bien l’intention de fracasser les murs de la prison (c’est une image) dans laquelle elle estime avoir été enfermée dans sa jeunesse. La compositrice aux origines coréennes a ressenti durant la pandémie l’urgence de se libérer de ses traumatismes en composant des chansons plutôt que des brûlots de planchers de danse, ces deux concepts n’étant pas mutuellement exclusifs, comme elle le démontre avec beaucoup de finesse sur ce premier album. La voix douce, presque enfantine, porte des textes beaucoup moins innocents qu’ils n’y paraissent lorsqu’ils sont déposés sur des rythmiques aussi fulgurantes : entre hyperpop, drum&bass (For Granted), électro (Submerge, Done (Let’s Get It)) et techno (Happy) et grooves plus contemplatifs (1 Thing to Smash, collaboration avec la compositrice britannique Loraine James), Yaeji se livre dans une pop complexe, sinueuse et inspirée, qui se révèle peu à peu à chaque nouvelle écoute. À découvrir au théâtre Corona le 16 mai.

With a Hammer ★★★ 1/2 Pop Yaeji, XL Recordings