«Igor Stravinski». Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris

On ne sait s’il s’agit du Sacre du printemps et de L’oiseau de feu de Stravinski ou d’un prolongement des Tableaux d’une exposition, consistant, de la part du chef, à mettre en lumière, de manière gourmande et un peu passive, les atouts sonores principaux de l’Orchestre de Paris. Tout cela est « rond et élégant », comme une forêt sonore peinte davantage dans un style des rivages de Seurat que des tableaux contrastés du Caravage. La tonalité est annoncée d’emblée dans Le sacre, qui débute avec une poésie des vents digne de Karel Ancerl, mais ne bascule guère dans la sauvagerie. On est donc très loin de Bernstein-New York, Ozawa-Chicago, Dorati-Minneapolis et Muti-Philadelphie. Pareil dans L’oiseau de feu. On peut se réclamer de Rimski-Korsakov tout en ayant le trait aiguisé (« Apparition de l’oiseau » chez Dorati). Alors Mäkelä creuse, dans la polyphonie et le spectre (grosse caisse dans « L’entrée de Kastcheï »),mais sans aiguiser sa baguette. Cela donne un nouveau genre : le « Stravinski pain doré », bien imbibé et moelleux.



Igor Stravinski ★★★ Classique Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä, Decca 485 3946