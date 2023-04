Nomination historique pour le corniste Pierre-Antoine Tremblay

Le corniste québécois Pierre-Antoine Tremblay a été nommé professeur de cor ancien du Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris. Selon les recherches effectuées par l’établissement, il serait le premier Québécois à être nommé professeur au Conservatoire de Paris depuis sa création en 1795.

« Je n’étais même pas certain de me présenter. Je me disais : “C’est tellement gros, tous les meilleurs cornistes vont être présents…” J’avais de la misère à m’imaginer gagner ce concours-là », dit Pierre-Antoine Tremblay, joint par Le Devoir. C’est finalement Claude Maury, l’ancien titulaire du poste, qui a poussé le corniste québécois à s’inscrire : « Nous nous côtoyons depuis quelques années, car il fait beaucoup de recherches qui m’intéressent. »

Pierre-Antoine Tremblay a fait partie des cinq candidats admis en finale vendredi dernier à Paris. « Nous avions 30 minutes pour enseigner à un élève de cor moderne et deux élèves en musique ancienne qui font un master sur instruments d’époque. » Ensuite, il y a eu un entretien, et, en soirée, un appel téléphonique. « C’était la directrice qui m’a dit : “Monsieur Tremblay, je vous appelle pour vous souhaiter la bienvenue au Conservatoire”. »

Spécialiste reconnu

Pierre-Antoine Tremblay est l’un de ces grands talents musicaux québécois méconnus de ses compatriotes, car il a une vraie carrière internationale dans les plus hautes sphères de sa discipline, le cor naturel. Formé au cor moderne au Conservatoire de musique de Québec et à l’Université McGill à Montréal, il s’est perfectionné en cor naturel au Conservatoire d’Amsterdam, où il a obtenu une maîtrise en musique ancienne.

Il a été cor principal dans plusieurs ensembles d’instruments d’époque reconnus : Europa Galante (Italie), Anima Eterna (Belgique) et Tafelmusik, ici. On le voit dans certains concerts d’Arion, tout comme il est invité par l’Orchestre baroque de Fribourg, le Collegium Vocale Gent de Philippe Herreweghe et le Concerto Copenhagen. C’est d’ailleurs lui qui apparaît dans l’enregistrement CPO des Concertos brandebourgeois de Bach dirigés par Lars Ulrik Mortensen, que nous citons fréquemment en référence.

En 2014, Tremblay a fondé à Barcelone l’Ensemble Dialoghi dans le but d’explorer le répertoire classique et romantique sur instruments d’époque. Leur premier CD, consacré aux Quintettes pour vents et piano de Mozart et Beethoven, a été publié par Harmonia Mundi en 2018. Depuis 2019, il enseigne le cor naturel à l’Université McGill.

Nouveaux débouchés

La particularité de la tâche de Pierre-Antoine Tremblay sera d’enseigner le cor ancien et pas seulement le cor naturel. « Cela recouvre les premiers cors à pistons français utilisés à partir du milieu du XIXe siècle jusqu’à Ravel, mais aussi les instruments allemands en fa, utilisés pour la musique de Schumann et Brahms, et les premiers cors viennois (Bruckner, Mahler). » Cette diversité, cette ouverture, est une spécificité du Conservatoire de Paris. C’est aussi un très bon filon, car une voie interprétative se développe, à l’image des Siècles, l’orchestre de François-Xavier Roth. Pierre-Antoine Tremblay le souligne : « La France est le pays où il se fait le plus de musique romantique sur instruments d’époque ». En tant que professeur au CNSM, il va préparer les futurs musiciens d’élite à cela.

Institution née de la Révolution française par la fusion de l’ancienne École royale de chant et de déclamation (opéra) et de l’École de musique municipale (instrumentistes), le Conservatoire de Paris, créé en 1795, était à l’origine administré par un directoire formé des compositeurs Gossec, Méhul et Cherubini. Ce dernier deviendra par la suite le premier directeur emblématique (1822-1842) de l’établissement qui comptera aussi en son sein le fameux chef François-Antoine Habeneck à l’origine de l’excellence orchestrale française. Le cor naturel est un des marqueurs de cette éminente tradition musicale.

« En France, le cor à pistons a mis beaucoup de temps à s’implanter », rappelle Pierre-Antoine Tremblay. « La classe de cor à pistons n’a été ouverte qu’en 1842, alors qu’en Allemagne, cet instrument était déjà très en usage. Elle a même été fermée en 1864, car on préférait finalement les couleurs du cor naturel. La classe de cor naturel est donc restée ouverte jusqu’en 1902, ce qui est très tardif. » Elle a été rouverte ensuite à la faveur du renouveau baroque en 1996 par le légendaire Michel Garcin-Marrou, suivi par Claude Maury. Ces derniers viennent de trouver un digne successeur.