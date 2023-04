Pelleter les nuages pour essuyer les plâtres

L’Orchestre Métropolitain (OM) a proposé dimanche à son jeune public Le pelleteur de nuages, adapté par Simon Boulerice à partir de son récit paru en 2018. Trois créations musicales signées Marie-Claire Saindon, Stewart Goodyear et Denis Nassar Baptista y habillent une narration en trois séquences. Le projet montre l’extrême difficulté et l’immense défi de s’adresser aux enfants dans un tel spectacle.

Le Métropolitain avait, antérieurement, fait un sans-faute avec son projet Génial ! réunissant à deux reprises le vulgarisateur scientifique Martin Carli et le chef Nicolas Ellis, concept original, rythmé et tenant en haleine tout en faisant « absorber » de la « grande musique » à un public de type adolescent ou préadolescent, mais arrivé en bout de course.

Avec Le pelleteur de nuages, on sentait la volonté de s’adresser à une cible plus jeune, disons 5-10 ans et même plus particulièrement 5-8 ans, comme le montrait le profil des jeunes spectateurs. Plutôt que quelque chose de très ficelé et d’éblouissant, Le pelleteur de nuages a été comme un « ballon test » permettant de voir ce qui marche bien, et surtout ce qui ne marche pas, dans un créneau qui appelle un fort développement dans les années à venir. Certains éléments ont paru, hélas ! très grossièrement « à côté de la plaque ».

Littératie

Le segment « Les soupes » de Stewart Goodyear montre très bien ce qui fonctionne : un récit de phrases courtes qui implique des états d’âme d’un personnage, illustrés par des sons ou des phrases éloquentes de l’orchestre. C’est le moment où les enfants se sont réveillés et où ils ont même ri.

On a furtivement vu l’autre ingrédient nécessaire : le récit gagne grandement à être appuyé par l’image. Par image on entend le dessin, pas le filmage de l’orchestre ! L’image est parfois absolument nécessaire. Et l’OM ne s’en est pas aperçu. Lorsque le père, jardinier, se lance dans une litanie sur le langage des fleurs, imaginer qu’un enfant de 6 ans sait de quoi on parle quand on évoque un bégonia, un pétunia, un dahlia ou que sais-je, relève du fantasme psychédélique.

On touche là les deux points problématiques du Pelleteur de nuages tel qu’il a été présenté. La première partie avec les longs monologues du jardinier entrecoupés de musique gentillette plombe le projet d’emblée (les enfants commencent d’ailleurs bien vite à bavarder). Par ailleurs, on sourcille en raison du langage employé lorsque tombe, dans le discours, de la mère qu’elle se repose de « son labeur ». Son labeur ? À 5-8 ans ? Quelqu’un, à l’OM ou du côté des auteurs-adaptateurs, a-t-il entendu parler de littératie ?

Il y a un outil Internet appelé scolarius.com, développé par la société québécoise Influence communication. Il serait passionnant de passer le texte entendu dimanche à la moulinette, notamment celui de la première section. Si le verdict, en fonction de la longueur des interventions et du monologue floral, était « niveau collégial cela ne nous étonnerait même pas. Monter un projet pour une institution, c’est aussi savoir dire parfois « non », même quand le partenaire artistique est une icône comme Simon Boulerice.

Un toast à John Williams

D’un point de vue musical, Marie-Claire Saindon a fait l’effort de composer une musique simple pour faire oublier le laborieux labeur du laboureur, Stewart Goodyear a fait un sans-faute et Denis Nassar Baptista boira un coup à la santé de John Williams. Les décors de Mathilde Roy étaient très jolis. On a apprécié la diction de Salomé Corbo et l’exaltation d’Adrien Belugou. Les deux jeunes solistes, lauréats du concours OMNI, la saxophoniste Heidi Robichaud et l’altiste Emad Zolfaghari, se sont admirablement débrouillés, la première dans Milhaud, le second dans Walton.

Pour 2024, l’OM annoncera ce lundi une alliance qui marquera la sixième saison de Passe-Partout sur Télé-Québec. Dans le collimateur : « Une façon unique et originale de transmettre aux enfants l’amour de la musique, ses bienfaits cognitifs pour le cerveau et la joie de jouer avec elle ! » Il va falloir réviser les tenants et aboutissants des projets éducatifs et jeunesse et s’entourer d’un très sérieux encadrement en matière d’« éveil musical ».



Le pelleteur de nuages Avec Fayolle Jean Jr., Salomé Corbo, Adrien Belugou, l’Orchestre Métropolitain, Geneviève Leclair. Décors conçus et réalisés par Mathilde Roy. Maison symphonique de Montréal, dimanche 2 avril.