Falstaff au cinéma, une désillusion

Après le désastre du Lohengrin de François Girard, ce sont Marie-Nicole Lemieux et ses collègues de la distribution de Falstaff qui ont été, samedi au cinéma, les victimes des errances technologiques qui affectent les diffusions du Metropolitan Opera dans les cinémas du Canada.

D’une certaine manière, les choses s’améliorent chez Cineplex. Il n’y a pas eu, samedi, lors de la diffusion de Falstaff, de gel d’image. Il n’en demeure pas moins que l’opéra fut transformé, par des « drop outs » (disparition du son) récurrents, toutes les deux ou trois minutes, en tranchettes sonores ou en emmenthal, selon votre culture fromagère. Petit « inside joke », même, lorsque la dernière interruption est venue sur Falstaff énonçant « Tutti gabbati », soit textuellement « Tous en cage », mais, dans le sens du livret, « Nous sommes tous dupes » !

Un changement de technologie

Des explications nous ont été fournies par les instances de Cineplex après Lohengrin. Dans un premier temps, Judy Lung, directrice des communications de Cineplex, avait déclaré : « Un certain nombre de nos cinémas partout au pays ont éprouvé des problèmes techniques lors de la diffusion de Lohengrin du Met Opera samedi. Nous avons travaillé rapidement avec nos partenaires pour résoudre ces problèmes et nous programmerons des rediffusions dans la mesure du possible. Nous nous excusons auprès des invités touchés par cette perturbation. »

En entrant davantage dans le détail des choses, nous avions ensuite appris la chose suivante : « À la fin de l’année 2022, Cineplex et d’autres exploitants de salles de cinéma au Canada sont passés de la diffusion par satellite à la diffusion en direct par large bande passante, qui offre une meilleure qualité vidéo et audio. La plupart des problèmes survenus la fin de semaine dernière découlent de cette mise à jour technologique. […] Nous étudions actuellement l’étendue des problèmes techniques et travaillons rapidement à leur résolution pour les prochaines représentations en direct. »

Force est de constater que les deux semaines entre Lohengrin et Falstaff ont suffi à endiguer les catastrophes, mais pas à mener à un produit technologique digne de ce nom. Du côté du Metropolitan Opera, on se berçait d’illusions, puisque Dan Wakin, directeur des communications, nous écrivait jeudi : « Je n’ai aucune raison de croire que les problèmes de la dernière fois n’auront pas été corrigés ce samedi, et je m’attends donc à ce que Falstaff s’impose haut et fort ! »

Le hiatus à ce sujet est que le Met offre une option « Live at Home » du même programme et que des témoignages de lecteurs attestent que le signal satellitaire étant bon, l’expérience à domicile est parfaite. Or le Met « géoprotège » son entente avec Cineplex, ce qui veut dire que des mélomanes habitant près d’un cinéma diffuseur ne peuvent profiter de l’option « Live at Home ». Au vu de la récidivante différence de qualité du produit, on est en droit de se demander si cette « géoprotection » ne pose pas problème à plus d’un titre.

Le Met et Cineplex sont « gras durs » d’avoir un public aussi tolérant. Il est resté pour voir, même dans ces fâcheuses conditions, un spectacle magnifiquement ciselé et tenu par la baguette de Daniele Rustioni, idéalement distribué avec des mégères pétulantes, une Marie-Nicole Lemieux irradiante et un Michael Volle imposant en Falstaff dans un spectacle très huilé, esthétique et drôle de Robert Carsen.

Nous allons, un temps, laisser tout ce monde-là régler ses problèmes. Depuis 2007, nous avons été parmi les tout premiers dans la presse internationale à célébrer cette expérience exceptionnelle comme un nouveau genre. Nous vous en parlions fidèlement pour porter un regard artistique sur le phénomène, pas pour relater des épiphénomènes à classer au rayon errances, farces et attrapes.

Falstaff Opéra de Verdi. Michael Volle (Falstaff), Ailyn Pérez (Alice Ford), Jennifer Johnson Cano (Meg Page), Marie-Nicole Lemieux (Mrs. Quickly), Hera Hyesang Park (Nannetta), Christopher Maltman (Ford), Bogdan Volkov (Fenton). Direction : Daniele Rustioni. Mise en scène : Robert Carsen. Au cinéma en direct samedi 1er avril. Reprise (sans problèmes techniques, qui sont liés au direct) le 22 avril.