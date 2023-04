Le collectif rap-soul-pop montréalais LaF lance CHROME

CHROME n’est que le second album du collectif LaF. On a du mal à y croire tant sa page Bandcamp est maculée de parutions… c’est comme si c’était son cinquième ou son sixième. Luxuriante discographie, érigée en à peine plus de six ans à coups de singles, d’EP et de projets solos, ceux des MC Jamaz (Les ennuis, paru à l’été 2021), Bkay (Midi Pile, mars 2022) et Mantisse (Colin-Maillard, octobre 2022) qu’on a fini par rejoindre sur l’autoroute en direction du Café du clocher d’Alma, où le groupe présentait il y a quelques jours ses nouvelles chansons en exclusivité : « Ça fait longtemps qu’on attend ce moment, on est fébriles de voir comment les gens vont les accueillir », dit le rappeur et chanteur.

Ils ne seront pas déçus, on le présume : ce CHROME est probablement le meilleur projet que LaF ait présenté depuis son victorieux parcours aux Francouvertes, en 2018. La première moitié de cet album de quinze chansons, en particulier. On sent le collectif en meilleure maîtrise de ses impulsions, capable de rassembler ses influences musicales avec une harmonie qui lui échappait encore sur Citadelle (2019).

« Je crois qu’on entend la maturité acquise dans notre écriture, commente Mantisse à propos des textes de ce nouvel opus. Ce n’est pas un album pandémique, mais ses réflexions émanent de la suite de la pandémie : beaucoup de remises en question, de réactions vis-à-vis des mouvements sociaux, comme une espèce de réflexion sur notre place dans ce monde. »

Côté groove, toutefois, c’est du frais : les gars, explique Mantisse, ont fait une fixation sur la musique underground anglaise après la parution de ce premier album, surtout « le UK garage et le drum&bass, on se disait que c’était un filon à exploiter sur le plan de la composition et du rythme ».

Passé la noctambule Luv en ouverture, sa basse élastique et ses notes de synthés obscures, le groupe ose le breakbeat chaloupé, sur Polymère, Terrain supérieur, puis PIÈGES, qui campent le décor pour le reste de l’album. Des pointes de trap (Pèlerinage) et de bon vieux rap boom bap (LFSE) réapparaissent au fil de cette cinquantaine de minutes de bons grooves supervisés par le compositeur et réalisateur Bnjmn. lloyd, avec quelques coups de Pops and Poolboy et d’autres membres du groupe.

« Pour nous, ces influences résonnent avec le piupiu, cette scène montréalaise de beatmaking à laquelle on s’est beaucoup identifiés [il y a une douzaine d’années] et au sein de laquelle certains d’entre nous ont évolué, explique Mantisse. Avec LaF, on a toujours cherché à se dépasser en se lançant dans des idées déstabilisantes », comme celle d’aller voir chez les Anglais s’il n’y aurait pas quelque chose d’inédit à injecter dans leur son et dans celui du rap québécois.

Tenter l’équilibre

Il y a quelques autres idées neuves pour LaF sur cet album, qui voit le groupe tenter à nouveau l’équilibre entre le rap, la soul et la pop : plus de guitares, un peu partout, un peu de violon (merci Blaise Borboën-Léonard) sur Polymère et Donne-moi tout. Là une touche de trompette et de flûte, fruits de deux collaborations, l’une avec SeinsSucrer sur Le champ des possibles, et l’autre avec Rau_Ze, sur la coulante Blue Cheez.

Tiens, revoilà la connexion Francouvertes ! Un sommet des lauréats, Rau_Ze, gagnante l’an dernier, LaF, lors de la 22e édition. Soit dit en passant, Mantisse est le nouveau coanimateur (avec Isabelle Ouimet) des soirées de l’édition en cours, une démonstration de sa filiation avec les musiciens émergents — « Mets des fruits sur la table / L’énergie est palpable / Pour toi, c’est un passe-temps / Je peux juste souhaiter bonne chance à la scène émergente », rappe-t-il sur Pèlerinage 2.

« Je me tiens dans ce milieu, auprès des jeunes musiciens, on en parle, de l’expérience et des Francouvertes, raconte Mantisse. Mes conseils auprès des jeunes sont très simples : fonce, répète beaucoup et garde l’attitude de celui ou de celle qui va gagner le concours. Nous, LaF, avons remporté les Francouvertes à un moment où nous n’étions pas particulièrement bien rodés ; le concours nous a donné l’envie de nous professionnaliser, mais quand nous y avons participé notre projet n’était encore qu’une ébauche. Je pense aussi que c’est important d’aider les plus jeunes à comprendre le concept de vitrines professionnelles — c’est un art en soi de bien savoir se présenter au monde, il faut bien saisir l’importance de ces occasions. »



CHROME, de LaF, est édité par Disques 7e Ciel. Le groupe se produira au MTelus le 14 avril et à l’Impérial de Québec le 28 avril.