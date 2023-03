Kevin Chen, une nouvelle étoile du piano canadien

Un jeune pianiste de 18 ans demeurant à Calgary, Kevin Chen a remporté vendredi le 17e Concours international de piano Arthur Rubinstein de Tel-Aviv. Parmi les membres du jury on comptait notamment des pianistes tels que Robert Levin, Janina Fialkowska, Emile Naoumoff et Noriko Ogawa et des pédagogues de grand renom comme Arie Vardi et Yoheved Kaplinsky.

Plusieurs choses sont tout à fait particulières dans le cas de Kevin Chen : le Concours Rubinstein est une compétition où Bruce Liu avait manqué de se faire repérer en 2017. Et dans la compétition 2023, Chen a devancé son formidable compatriote JJ Bui, 6e Prix à 17 ans du Concours Chopin en 2021 et qui n’a pas été qualifié pour la Finale.

Bien plus encore, Kevin Chen à 18 ans vient de remporter coup sur coup le Concours Franz Liszt à Budapest en 2021, le Concours de Genève en 2022, et le Concours Rubinstein en 2023, ce qui est un accomplissement énorme, d’autant que le Concours de Genève, notamment, a révélé des pianistes majeurs de Arturo Benedetti-Michelangeli, son premier lauréat, à Christian Zacharias ou Nelson Goerner.

En plus de Charles Richard-Hamelin, Bruce Liu et Jan Lisiecki, nous avons Toni Yike Yang, 5e au Concours Chopin 2015, Tony Siqi Yun que Yannick Nezet Séguin amènera à Carnegie Hall en 2024, JJ Bui, 6e du Concours Chopin 2021, Jaeden Izik-Dzurko vainqueur du concours Maria Canals en 2022 et désormais Kevin Chen. Peut-être d’autres… Du jamais vu !

Lors des trois épreuves de la finale, Chen a joué le Concerto n° 27 de Mozart, le 1er Concerto de Tchaïkovski et le Trio pour piano, violoncelle et clarinette de Brahms.