«the record», boygenius

Trois des plus brillantes autrices-compositrices-interprètes de la scène indie rock américaine unissent leurs forces dans boygenius pour accoucher d’un premier album qui va même au-delà de nos attentes. Sur le plan strictement musical, Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus n’innovent pas vraiment, sinon dans leur déconcertant alliage de chansons folk, pop-rock épique et grunge sans qu’aucun de ces ingrédients ne l’emporte sur l’autre. C’est la complicité évidente des trois musiciennes qui donne du coeur au projet, cette absence totale d’ego dans le processus alors que chacune profite de son moment pour se mettre en valeur et, par-dessus tout, magnifier ces superbes chansons écrites à six mains qu’on écoutera en boucle. Que demander de plus ? Et il y ces textes qui nous flattent, comme cette chanson douce intitulée Leonard Cohen, puis Emily I’m Sorry, chantée par Bridgers : « Now I’m wide awake, spiraling / And you don’t wanna talk / Just take me back to Montréal / I’ll get a real job, you’ll go back to school / We can burn out in the freezing cold ».

the record ★★★★ Rock boygenius, Interscope/Universal