«Love in Exile», Arooj Aftab, Vijay Iyer et Shahzad Ismaily

Lors de l’entrevue qu’elle nous accordait l’été dernier, la compositrice américaine d’origine pakistanaise Arooj Aftab nous annonçait déjà le premier album de ce fascinant trio qu’elle forme avec les amis Vijay Iyer, éminent compositeur et pianiste jazz aux racines indiennes, et le bassiste–multi-instrumentiste Shahzad Ismaily. Ne laissez pas l’étiquette « expérimental » vous effrayer : Love in Exile est une oeuvre d’une beauté rare, une caresse, fruit d’une rencontre en studio, après la mise à l’épreuve de la formule sur scène à de nombreuses reprises. Aftab psalmodie avec la même justesse que sur son superbe album Vulture Prince (2021), Ismaily (qui partage aussi des racines pakistanaises) passe de la basse aux effets sonores pour peindre des timbres et des couleurs apaisantes. Iyer improvise aussi, les doigts légers, osant se rendre plus charnel et jazzé seulement sur la lyrique Shadow Forces, en milieu d’album. La communion musicale de Love in Exile est spirituelle, harmonieuse, envoûtante ; le trio offrira un concert le 29 juin, à l’affiche du Festival international de jazz de Montréal.

Love in Exile ★★★★ Expérimental Arooj Aftab, Vijay Iyer et Shahzad Ismaily, Verve