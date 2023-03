«The Dark Side of the Moon: 50th Anniversary», Pink Floyd

Fallait souligner les 50 ans, se dit-on. Que ce soit gros. Ça l’est : faut les deux mains pour soulever le coffret anniversaire. Ça pèse indéniablement son poids, mais pas lourd en contenu inédit. Outre de énièmes rematriçages en tous formats (CD, 33 tours, Blu-Ray), sinon la relative nouveauté de l’expérience englobante en Dolby Atmos, ça pèse que dalle. Oui, beau gros bouquin de photos, livre de partitions, répliques des 45 tours de 1973 et orgie de cartonnage à étages. Du lourd, ça ? Du complémentaire, au mieux. Le tout pour la modique somme de 549,99 $ (chez Amazon Canada). Prohibitif ? Certes. Inutile, surtout. Nous sommes 50 millions à posséder l’album d’origine. Et pas mal de milliers à nous repaître encore du coffret de la série Immersion, paru en 2011, qui contient des démos, des performances de 1972 en plus du concert de 1974 à Wembley (inclus ici, mais disponible séparément en CD et en 33 tours pour la première fois). Mon défunt père aurait dit : coudonc, tu me prends-tu pour la banque à pitons ? ★★★★★ (album original)



The Dark Side of the Moon: 50th Anniversary ★★ Coffret Pink Floyd, Pink Floyd Music / Sony