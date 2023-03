«Atmosphère et maestria», Orchestre du CNA

Personne ne m’en voudra de la cocasse indiscrétion : quand Outhere a acheté Analekta, ils se demandaient : « Le Centre national des arts, c’est quoi ? » S’ils se sont installés avec une bière dans un canapé pour écouter la 3e de Schumann, ils ont dû se beurrer la face à la mousse ! Parce que ça fait un bon bout de temps qu’on en attendait une pareille, énergique, d’une merveilleuse respiration, avec des cuivres glorieux (quel bonheur après le flop de la récente intégrale Schumann réorchestrée par Mahler de Marin Alsop chez Naxos). L’album poursuit le concept Brahms + Robert et Clara Schumann : les mélodies de Clara par une puissante Adrianne Pieczonka sont mixées trop fort, les pièces enregistrées par Stewart Goodyear le sont dans une acoustique plus sèche, la sonate qui suit par Gabriela Montero est heureusement cohérente. Le Trio de Clara fait très bonne figure parmi les dauphins de la version Mutter Cie (Sony). La Troisième de Brahms pâtit, hélas !, d’une sécheresse acoustique, mais son esprit implacable est juste. Bel album hétéroclite et grande Rhénane.

Atmosphère et maestria ★★★★ Classique Solistes, Orchestre du CNA, A. Shelley, Analekta, 2 CD, AN28882-3