«Johannes-Passion», Bach, Concerto Copenhagen

À la veille de la Semaine sainte, il était tentant de faire un tour d’horizon des parutions sur le sujet. Nous avons retenu cette Passion selon saint Jean enregistrée à Copenhague en 2021. Vous vous souvenez peut-être que Mortensen est l’une des plus discrètes valeurs sûres parmi les chefs baroques. Nous avions notamment porté au pinacle son intégrale des Concertos brandebourgeois chez CPO. Cette Passion est portée par les mêmes valeurs : équilibre et goût. Mortensen veut une Passion à taille humaine. Le ripieno (choeur, 8) est le double du concertino (solistes, 4), face à un orchestre de 16 instrumentistes. Nous sommes donc dans une narration, une sorte de « pièce de théâtre sacrée musicale », très loin des grandes messes chorales. Évidemment, chacun a un rôle primordial dans un tel dispositif et s’il y a deux énormes surprises, la soprano Joanne Lunn et le contreténor Alex Potter, il y a aussi la petite déception du ténor Nicholas Mulroy, à l’émission engoncée. Bilan très positif, cependant, Benoît Haller demeurant la référence.

Johannes-Passion ★★★★ Classique C. Copenhagen, L.-U. Mortensen, Berlin Classics, 2 CD, 885470020716