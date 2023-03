«Mélusine», Cécile McLorin Salvant

Mélusine. Une légende du Moyen Âge, inspiration d’un album jazz chanté en quatre langues et qui brasse les rythmes du monde à en donner le tournis ? Ça se peut quand on est Cécile McLorin Salvant. Aussi enracinée que sans frontières. Capable d’incarner une fée à la fois fondatrice et maléfique, mythe aux mille variantes depuis l’Antiquité, sans perdre le grooveune seule mesure. Sa Mélusine est ici un symbole de puissance et d’indépendance, et son histoire devient celle de générations de femmes insaisissables, partout dans le monde. Et d’abord dans l’Haïti chéride Salvant : ça donne un chant médiéval en créole jazzy, traduit de l’occitan. Ça permet à une ballade du XIVe siècle, Dites-moi que je suis belle, d’aller célébrer en Afrique, à grand renfort de djembé. Tout étonne, tout ravit, jusqu’à la reprise d’un air de… Starmania. Eh oui. Petite musique terrienne, qui berça Cécile petite fille et qui, par la Cécile d’aujourd’hui, tisse à même le fil narratif de Mélusine une ode à la fécondité. Rien de moins.

Mélusine ★★★★ Jazz Cécile McLorin Salvant, Nonesuch