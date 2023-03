«Happy Child», Carmen Jaci

Une jolie boîte à surprise, que ce premier album de la jeune compositrice et conceptrice sonore Carmen Jaci. La Québécoise établie aux Pays-Bas met en musique ce que l’on interprétera comme une enfance heureuse en fusionnant les sons acoustiques (la voix, notamment, sur Oh Ah Eh I Ah Oh et Assemblages), les bruits éclectiques rappelant ceux des jouets de nos souvenirs et les synthétiseurs avec une parcimonie, un souci du détail et de la spatialisation qui laisse transparaître la formation musicale de la compositrice. Huit pétillantes vignettes qui évoquent les oeuvres les plus joviales d’Aphex Twin ainsi que l’art de la ritournelle et la science de l’onomatopée musicale de Perry et Kingsley (The In Sound from Way Out !, 1966), précurseurs des musiques électroniques et de l’hyperpop. Les titres plus complexes, comme Jeux d’eau et Danse lunaire, au coeur de l’album, s’approchent de la musique contemporaine, les rythmiques, les textures et les jeux d’harmonie s’avérant plus riches qu’un jeu d’enfant. Jaci viendra présenter ce premier album à Montréal en août, à l’invitation de MUTEK.



Happy Child ★★★ 1/2 Électronique Carmen Jaci, Noumenal Loom Records