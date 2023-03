«Magie à minuit», Super Plage

L’été arrive, l’été est là avec le quatrième album de Super Plage, projet solo du musicien Jules Henry. Magie à minuit sonne ainsi le glas de la grisaille hivernale et souffle une brise légère sur l’actuelle scène musicale locale. Véritable invitation au laisser-aller et à l’épicurisme, le disque de house-pop est un baume réconfortant pour le coeur, qui met instantanément de bonne humeur, un peu comme les premiers rayons de soleil nous réchauffent l’âme les beaux jours venus. La courte, et néanmoins enjouée et délicieuse, +1 (avec Virginie B et Meggie Lennon) est par exemple un appel au rassemblement et à la fête, tandis que La nuit prolonge le plaisir. Des chansons comme Laurence, NYE et Attraction sont par ailleurs autant d’invitations à la danse infinie, le sourire bien accroché au visage. Enfin, Rue Dandurand (avec Le Couleur) clôt l’album Magie à minuit en toute beauté, tel un feu d’artifice. Tout — la mélancolie de l’aurore, le rythme enveloppant des sonorités, etc. — est brillamment réussi.





Magie à minuit ★★★ 1/2 Pop Super Plage, Lisbon Lux Records