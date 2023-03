Décès à 53 ans de la compositrice Jocelyn Morlock

L’Orchestre symphonique de Vancouver a fait part du décès de la compositrice Jocelyn Morlock qui avait été, de 2014 à 2019, sa compositrice en résidence. Originaire de Winnipeg, Jocelyn Morlock était lauréate d’un prix Juno et enseignait à l’Université de Colombie-Britannique.

Jocelyn Morlock était connue pour ses compositions inspirées par les oiseaux et la nature. Son oeuvre la plus connue s’inspire de la destinée tragique d’Amanda Todd, adolescente qui s’est donné la mort en 2012 suite à de la cyberintimidation.

My Name is Amanda Todd, créé en mai 2016, fait partie du grand cycle multidisciplinaire Life Reflected conçu par Alexander Shelley au Centre National des Arts et a été joué dans le cadre de la Tournée Canada 150 de l’Orchestre du CNA, qui l’a aussi présenté en 2019 à l’occasion de la tournée européenne marquant les 50 ans de l’ensemble.

« C’est bien trop tôt que cette artiste brillante, bienveillante, empathique, amusante et charmante qu’est Jocelyn Morlock nous a quittés », a déclaré Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre du CNA. « Je ne peux m’empêcher de sourire en pensant à son charme, son sens de l’humour particulier, sa générosité, son esprit vif et aiguisé, et la perspicacité étonnante dont elle a fait preuve tout au long de notre collaboration », a-t-il ajouté. Le CNA mettra son drapeau en berne à la mémoire de la disparue.

Le Centre de musique canadienne recense de très nombreuses partitions de Jocelyn Morlock et lorsqu’on trie ses oeuvres par popularité arrive en tête une partition pour ensemble vocal avec violoncelle solo, Exaudi, suivi d’un recueil de mélodies, Involuntary Love Songs. On note aussi un arrangement pour flûte alto et harpe du Tombeau de Couperin de Ravel.

My Name is Amanda Todd sera au programme du concert « Élégance à la Kerson Leong » de l’Orchestre Métropolitain, le 28 avril prochain. L’OM a décidé de dédier le concert à sa mémoire.