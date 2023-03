«Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», Lana Del Rey

Coulant, mais occasionnellement confus, ce 9e album au titre télescopique est une nouvelle pierre qu’ajoute Lana Del Rey à l’édifice de son propre mythe. Devenue l’une des autrices-compositrices les plus célébrées de sa génération, Del Rey cite à nouveau la riche histoire de Laurel Canyon dans le lyrisme et les précieuses orchestrations, ajoutant au décor sonore l’influence gospel, dès The Grants, en ouverture. Moins grandiloquent que Blue Banisters (2021), l’album distille une forme de mystère, dans le souffle doux de sa voix, dans les partitions impressionnistes de violon et de piano, dans l’intimité et la vulnérabilité des sujets abordés (le viol sur A&W, titre phare de l’album). La musicienne revisite par ailleurs l’esthétisme de ses débuts en ramenant l’influence du rap dans quelques chansons, lesquelles ont le mérite de bousculer la monotonie qui menace de s’installer sur la longueur — excellentes Fishtail et Peppers, celle-là avec la rappeuse Tommy Genesis. Jon Batiste, Father John Misty et Jack Antonoff contribuent aussi à la réussite.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd ★★★ 1/2 Pop Lana Del Rey, Interscope