«On va sauver ce qui reste», Pasteur Papillon

Stéphane Papillon revient de loin. L’impénitent rockeur, membre du groupe Drogue, a survécu à un AVC et à un infarctus. « Le papillon butine / Peut-être même un peu trop / Dans mes chansons coquines / J’ai laissé mon cerveau », admet-il sur la chanson-titre de cet album en forme de bilan de santé. Le vétéran mesure dans ses chansons ce qui reste de la chandelle après en avoir allumé les deux bouts et prend conscience de la valeur du temps qui lui reste : « Je vais quitter la ville / Me faire une vie tranquille / Un dernier tour de bécyk / Le vent dans’ face / Le bonheur dans l’cass », clame-t-il sur Faire à ma tête. Miraculeux album d’un miraculé : Papillon écrit ici les rimes les plus sincères et les plus urgentes de sa carrière, qu’il campe dans des chansons rock aux tons honky-tonk et country. Pasteur en a confié la réalisation à l’ami Tommy Stinson, membre fondateur du mythique groupe alt-rock américain The Replacements. Il en connaît aussi un rayon dans l’excessive existence rock’n’roll ; ces deux-là se comprennent, ça s’entend sur l’album, pour notre plus grand plaisir.



On va sauver ce qui reste ★★★ 1/2 Rock Pasteur Papillon, Big Fat Truck