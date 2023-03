«Maison vent», Willows

Parfois, il faut un long temps pour arriver à soi. En tant que Willows depuis une décennie, au sein du trio Chances, Geneviève Toupin tournait autour du propos, voix et mélodies préparaient le terrain. La voilà au coeur, à destination. Clarté et beauté se sont trouvées, alliées au service d’un fil narratif en 14 chansons comme autant de chapitres d’une histoire. La Franco-Manitobaine d’origine, la Québécoise d’adoption, la Métisse de naissance et la citoyenne du monde, l’artiste et la porteuse de mémoire, tissent des liens. « Les lignes du temps / S’enroulent autour de moi / Une longue broderie / Me rappelle qui je suis », chante-t-elle dans Lignées. Délicatement, elle raconte Marie-Anne la grand-mère « aventurière », dessine en français et en mitchif-français le portrait des « mères de la Nation », mesure le chemin parcouru dans Deux mille kilomètres, des Prairies jusqu’à la carrière Miron.Autour d’elle, gens du voyage, Émilie Proulx, Joseph Marchand, François Lafontaine, Robbie Kuster, bien d’autres. Et nous, pour la suite.

Maison vent ★★★★ Indie folk Willows, InTempo