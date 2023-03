«À Porto», M. Chandler

Ian Kelly est-il soluble dans le Magneto Trio ? La question ne se pose plus. L’essai a été converti, le groupe répondant au nom de M. Chandler existe pour lui-même, et les quatre lascars cohabitent à demeure dans la grosse tête en caleçon qui représente l’entité, entre capsule spatiale et Humpty Dumpty déshabillé : Ian et son falsetto, Mario Légaré le groove incarné, Rick Haworth et son magasin de guitares, Sylvain Clavettem le moteur à mille temps. Les dix chansons proposées sont indivisibles, foi de M. Chandler, observateur du gâchis planétaire, qui a pris la porte et débarque À Porto. Constats : il y a Les millionnaires, qui élargissent le fossé. Il y a Les abeilles, qui tombent, sale sort pour les fleurs. Et il n’y a plus grand-chose en Amérique du Sud : en témoigne Le désert de l’Amazonie. Tristesse latente dans ces airs lancinants, pourtant beaux et doux, avec refrains en harmonie qui soulèvent comme des appels à l’aide et crescendos qui attendent des réponses. Y a quelqu’un à Porto ?

À Porto ★★★ 1/2 Alt-rock M. Chandler, Sunset Hill Music