«Bruckner», Herbert Blomstedt et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Attention : il ne faudrait pas que ce réel événement passe inaperçu. Entre 2005 et 2012, Herbert Blomstedt a donné à Leipzig une intégrale des symphonies de Bruckner que la Radio MDR enregistrait et que l’orchestre publiait ensuite en SACD sur son étiquette Querstand. Ces disques confidentiels et mal distribués sont vite devenus hors de prix en occasion, puis introuvables, et l’intégrale a acquis un statut de mythe. Il est vrai que l’orchestre a une grande culture brucknérienne et que le chef sait parfaitement faire sonner cette musique. Blomstedt est aussi intéressé par les recherches musicologiques, imposant la version Carragan de la 2e Symphonie, qu’il présenta d’ailleurs avec l’OSM en 2007 lors d’un mémorable concert. Accentus réunit aujourd’hui à un prix décent cette intégrale dense et la fait tout simplement exister ! On oublie le SACD multicanal ; ce sont des CD, mais la musique est là et révèle la plus grande intégrale brucknérienne depuis Günter Wand (RCA), complémentaire par l’usage de partitions parfois différentes.

Bruckner ★★★★ 1/2 Classique Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, H. Blomstedt, Accentus ACC 80575