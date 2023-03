«Portraits», Olivia Khoury

Pour son nouvel EP, la Montréalaise Olivia Khoury convie l’auditeur à contempler six petits Portraits sonores, chacun avec ses propres particularités, sa sincérité. L’ensemble reste malgré tout d’une jolie cohérence, avec une grande délicatesse dans la voix et les textes en français et en anglais de l’autrice-compositrice-interprète. Son univers musical est riche d’un mélange des genres et des influences comme la pop, le folk et le jazz. La complexité de la chorégraphie instrumentale orchestrée par l’artiste multidisciplinaire, par ailleurs danseuse, et Reno McCarthy est d’autant plus remarquable. Batteries, percussions, violoncelle, ukulélé, synthés, claviers ou encore trompette… tous glissent en symbiose sous les mains des musiciens. De cette expérience on retiendra notamment le mouvement sensible de Je laisse ici, un morceau enveloppant, apaisant, presque ondulant, mais aussi le calibre du swing de la chanson Retrouvée. Cette dernière brille par sa lucidité,son authenticité, tandis que des titres comme Seek et Entrouverterévèlent un certain envoûtement.

Portraits ★★★ 1/2 Pop Olivia Khoury, indépendant