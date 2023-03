Les billets du FEQ s’envolent et les prix explosent sur les sites de revente

Il n’a fallu que deux heures mercredi au Festival d’été de Québec (FEQ) pour écouler tous ses laissez-passer en admission générale pour sa 55e édition, du jamais vu. À peine quelques minutes plus tard, des centaines d’entre eux se trouvaient sur des sites de revente ou Marketplace pour le double, voire le triple du prix initial, suscitant la colère des mélomanes n’ayant pu mettre la main à temps sur le graal.

« WOW, vous êtes incroyables ! […] c’est un RECORD ! Merci de votre enthousiasme encore cette année ! » s’est réjouie l’équipe du festival sur ses réseaux sociaux mercredi après-midi, sonnée par la rapidité avec laquelle les quelque 125 000 billets se sont envolés.

Au même moment, des commentaires de déception et de colère des mélomanes n’ayant pu obtenir un billet — et voyant les prix de revente exploser — ont commencé à se multiplier sur le Web.

« Tu m’étonnes qu’il n’y avait plus de billets en deux heures, ils sont sur les sites de revente et Marketplace », laisse tomber, agacée, Léa Julien. Elle a bien envisagé de payer quelques dollars de plus pour se procurer une passe, mais les prix l’ont vite refroidi.

Alors qu’un billet en admission général pour assister aux 11 jours de spectacles coûte normalement 140 dollars, les billets en revente en demandent plutôt entre 250 et 400. Un détenteur de laissez-passer dans la zone avant-scène Or tente même d’obtenir 699 dollars pour le spectacle de Green Day. D’autres en demandent 899, dans la même catégorie, pour Foo Fighters ou encore Imagine Dragons.

« C’est hors de question que je débourse autant et que je laisse du monde profiter comme ça du système. On va trouver un plan B pour nos vacances d’été et remettre à l’an prochain », indique la jeune femme.

Grand habitué du festival depuis plus de 15 ans, Patrick Bergeron craint aussi de devoir se contenter des spectacles gratuits du FEQ cette année. « J’ai rien compris, lance-t-il. Je me suis connecté en soirée et il n’y avait déjà plus rien alors que l’an dernier ça a pris deux semaines avant d’être sold out ».

La revente à fort prix n’est pas le seul problème, souligne-t-il. Il y a aussi ceux qui louent des passes à la journée pour 40 ou 50 dollars. « La location, c’est pas nouveau, tu fais ça pour les soirs où tu ne comptes pas y aller. Mais là, ils sont beaucoup à avoir mis la main sur un paquet de billets qu’ils mettent en location les 11 jours pour super cher. Ça va être le festival de la revente et de la location de pass cette année ! », déplore-t-il.

« Ça nous fait mal au coeur »

En entrevue avec Le Devoir, la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley, indique que l’équipe du festival déploie un maximum d’efforts pour que les laissez-passer se retrouvent dans les mains des vrais fans de musique. Un système de salle d’attente a été mis en place pour respecter le principe du premier arrivé premier servi, une seule transaction est autorisée par carte de crédit et le nombre de billets disponible par transaction est limité à quatre.

Par ailleurs, l’équipe surveille de près la présence de robots qui voudraient faire des achats massifs. « Cette année, peu de robots se sont prévalus d’achats de billets selon nous, […] on sait notamment que la moyenne de billets vendus par transaction a baissé par rapport à l’an passé ».

Bien sûr, elle ne nie pas que la revente existe. « De voir la tarification qui s’emporte en revente, c’est sûr que ça nous fait mal au coeur. On est un OBNL qui travaille hyperfort pour diversifier ses revenus et pouvoir offrir des billets à bas prix. […] Mais nos moyens sont limités pour l’interdire. Nos recours légaux face aux revendeurs sont limités ».

Elle refuse toutefois de croire que ces revendeurs expliquent à eux seuls le temps record enregistré mercredi pour vendre les quelque 125 000 laissez-passer. « Il y a un réel engouement. On sort de la pandémie, les gens veulent retrouver les festivals. On a aussi reçu des commentaires dithyrambiques sur la programmation », souligne-t-elle. La 55e édition du FEQ accueillera en effet de gros noms tels que Foo Fighters, Imagine Dragons, Billy Talent, Lana del Rey, Weezer, ou encore Green Day.

Problème fréquent

La revente de billets de festival ou de spectacle à des prix exorbitants est un problème « énorme » et de plus en plus fréquent au Québec, selon Ève Paré, la directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque.

Le problème s’était quelque peu résorbé en 2012, avec l’adoption du projet de loi 25 qui permet à l’Office de la protection du consommateur (OPC) d’agir plus rapidement face aux sites de revendeurs affichant des prix plus élevés que le tarif initial. Il connaît toutefois une recrudescence depuis la reprise culturelle post-pandémie, estime Mme Paré.

« Parfois il y a des billets en vente pour le double du prix pour une tournée de spectacles qui vient d’être lancé et n’est même pas encore complet », raconte-t-elle.

L’ADISQ a d’ailleurs récolté plusieurs plaintes de ses membres à ce sujet dans la dernière année et à transférer le tout à l’OPC. « L’enquête est encore en cours, on attend, on a hâte de voir l’issue. »

« C’est dommage de voir des billets se revendre aussi cher. Avec l’inflation qui touche tout le monde, il est plus important que jamais de payer le juste prix pour nos billets de spectacles », insiste-t-elle.