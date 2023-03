La direction d’Alexandre Da Costa vivement contestée

Figure de proue de la musique classique au Québec, Alexandre Da Costa est loin de faire l’unanimité au sein de l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), qu’il dirige depuis 2019. Ces quatre dernières années, 18 musiciens ont quitté le navire, selon leur syndicat : un nombre anormalement élevé pour une organisation qui en compte normalement une quarantaine.

Si les choix artistiques du maestro sont contestés, plusieurs vont même jusqu’à remettre en doute ses compétences.

L’an dernier, la direction et la Guilde des musiciens, le syndicat qui représente les artistes de l’orchestre, ont formellement demandé l’aide du ministère du Travail afin d’améliorer le climat de travail. Un processus de médiation a été lancé en novembre dernier. Selon nos informations, l’arrivée d’Alexandre Da Costa est directement liée à la vague de départs, ce que relativise le principal intéressé.

Il y a des gens qui vont dire que c’est correct, qu’il faut démocratiser la musique classique, car c’est trop guindé… Mais je ne suis pas d’accord ! Il y a d’autres chefs d’orchestre qui font des miracles pour amener le public vers le classique.

Un orchestre de cette taille perd en moyenne un ou deux membres chaque année, estime le syndicat. Dans le cas de l’OSDL, on parle plutôt de quatre ou cinq démissions annuellement depuis quatre ans.

« Alexandre Da Costa est un musicien de grand talent, mais ce n’est pas un chef ! Il ne sait pas diriger. Le commun des mortels ne voit peut-être pas de différence, mais c’est très important pour les musiciens de s’appuyer sur un chef solide », explique la violoniste Monique Lagacé, qui a quitté l’Orchestre symphonique de Longueuil l’été dernier alors qu’elle qui y était depuis sa fondation, en 1986.

Le Devoir a pu s’entretenir avec une dizaine de musiciens qui ont quitté l’orchestre ou qui y songent sérieusement à le faire en raison du climat de travail actuel. La grande majorité des musiciens à qui nous avons parlé abondent dans le même sens : Alexandre Da Costa est certes un violoniste de talent, mais il n’a pas les compétences nécessaires pour diriger un orchestre.

Ils l’accusent aussi d’avoir détourné la mission d’origine de l’OSDL, à savoir la promotion de la musique classique dans la région de la Montérégie. La possibilité que l’orchestre change de nom pour devenir l’« Orchestre national du Québec » en est la parfaite illustration, murmure-t-on en coulisses. « C’est complètement ridicule comme nom ! Dans la communauté musicale, c’est perçu comme une blague. Ça manque de classe. “Orchestre national”, ça ne représente pas qui l’on est », n’en décolère pas une musicienne qui ne souhaite pas être identifiée puisqu’elle joue toujours avec l’orchestre.

Un virage qui passe mal

Alexandre Da Costa a pris l’habitude d’occuper un rôle à l’avant-plan lors des spectacles de l’OSDL. Non seulement il est le chef d’orchestre, mais il lui arrive aussi de jouer du violon au-devant de la scène. Le tout dans un registre et un style qui brouillent les codes entre musique classique et musique populaire.

La plupart des musiciens à qui nous avons parlé, eux, ont l’impression d’avoir été relégués au second plan dans cette démarche artistique. D’aucuns disent avoir l’impression de jouer non plus pour un orchestre symphonique, mais pour un ensemble d’accompagnement.

« On est devenus accessoires. Tout est fait pour le mettre en valeur. Je me demande même si l’orchestre fait encore du classique. C’est très flash, c’est très populaire, il n’y a pas beaucoup de profondeur. Il y a des gens qui vont dire que c’est correct, qu’il faut démocratiser la musique classique, car c’est trop guindé… Mais je ne suis pas d’accord ! Il y a d’autres chefs d’orchestre qui font des miracles pour amener le public vers le classique. On a une mission d’éducation et on est en train de passer à côté », dénonce la hautboïste Josée Marchand. Cette dernière aussi a fini par claquer la porte de l’OSDL l’an dernier.

Une nomination controversée

Dès le départ, la nomination d’Alexandre Da Costa a été perçue comme un affront par différents membres de l’orchestre à qui nous avons pu parler.

Pour succéder à Marc David, qui avait dirigé l’orchestre durant 25 ans, deux candidats avaient été retenus à la fin du processus de sélection auquel participaient non seulement des membres de la direction, mais aussi de l’orchestre. Ces deux finalistes, Nicolas Ellis et Mélanie Léonard, avaient été invités à diriger l’orchestre le temps d’un concert au cours de la saison 2018-2019 afin de les départager.

Mais avant même que le processus ne se termine, en janvier 2019, le conseil d’administration a annoncé à la surprise générale la nomination d’Alexandre Da Costa. Il n’avait alors jamais dirigé les musiciens de l’OSDL, ce qui est plutôt inusité. En musique classique, la coutume veut qu’un aspirant chef d’orchestre dirige les musiciens lors d’un concert test avant d’être officialisé dans ses fonctions.

« Il y avait beaucoup d’appréhension dès le départ, parce que personne ne l’avait vu diriger un orchestre », se souvient une musicienne qui évolue toujours au sein de l’OSDL. « On a eu l’impression que les dés étaient pipés dès le départ », renchérit l’un de ses collègues, qui déplore qu’on ait ignoré l’opinion des musiciens.

Le conseil d’administration réitère quant à lui sa confiance en Alexandre Da Costa et dit l’avoir choisi en janvier 2019 en toute connaissance de cause, avec l’idée avouée d’attirer un plus large public. « Alexandre a une proposition culturelle qui est novatrice, et c’est ça qui nous a attirés. Je peux vous dire que le conseil d’administration était unanime. Mais évidemment, on sait très bien que tout ce qui démarque peut aussi déranger. […] Tous les grands de ce monde de la musique n’ont-ils pas tous été critiqués à un moment ou un autre ? » défend Jean-Jacques Rainville, qui préside le CA de l’OSDL.

Me Rainville ne manque pas non plus de rappeler que l’orchestre n’a jamais joui d’autant de visibilité que depuis qu’Alexandre Da Costa en a pris la tête. Durant la pandémie, l’OSDL a fait parler de lui pour sa série de spectacles devant les balcons des CHSLD. L’orchestre a aussi présenté une tournée en Amérique du Sud l’été dernier.

Pas que populaire

Joint en Australie, où il est en tournée jusqu’à la fin mars, Alexandre Da Costa défend le virage qu’il insuffle à l’Orchestre symphonique de Longueuil. Il reconnaît que sa démarche détonne dans le milieu très rigide, dit-il, de la musique symphonique. Et il assume le fait qu’elle puisse choquer les puristes, y compris quelques musiciens de l’orchestre.

« Il faut faire la distinction entre nos projets spéciaux — où l’on doit répondre aux attentes de nos clients — et notre saison régulière. […] Et je pense que notre saison régulière est très équilibrée entre des concerts plus classiques et d’autres, plus hybrides. […] Il est possible de faire de grandes oeuvres très puristes, mais avec un contexte très démocratisé », tempère celui qui est chroniqueur à l’émission Dessine-moi un matin sur les ondes d’ICI Première.

À ceux qui doutent de ses compétences, Alexandre Da Costa rétorque qu’il est plutôt de l’école européenne, où les musiciens peuvent être promus chefs d’orchestre, par opposition à la tradition nord-américaine, dans laquelle ceux qui dirigent les musiciens sont d’ordinaire des maestros de carrière.