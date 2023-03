«Voyageur», Ali Farka Touré

Certains fonds de tiroir révèlent des trésors plus valeureux que d’autres. Disparu le 6 mars 2006, le fabuleux guitariste malien Ali Farka Touré n’a pas laissé de nombreux enregistrements inédits. Voyageur (supervisé par son héritier Vieux Farka Touré)constitue seulement le second album original depuis son décès. Neuf chansons enregistrées sur une quinzaine d’années, chutes de studio et moments de tournées qui laissent entendre le génie de la guitare blues désertique à son plus détendu et spontané. Sur trois de ces inédites apparaît sa vieille amie Oumou Sangaré, moments de complicités captés en 1995. De ces trois précieuses chansons, on s’attardera sur Sadjona, Ali accompagné de son Vieux, les saxophones de Pee Wee Ellis et de Josh Arcoleo répondant aux Africains, une splendeur. Et Kombo Galia en finale, ce moment de communion, la guitare d’Ali conversant avec les n’gonis de Mama Sissoko, Bassekou Kouyaté et Dassy Sarré, contraste avec la simplicité des Malahani et Sambadio (Acoustic) présentées en début d’album.



Voyageur ★★★★ Blues Ali Farka Touré, World Circuit