«Moteur Super Sport», Tom Chicoine

Un bon gars qui se réveille « seul dans les bras du drap contour » (la première ligne de Grande roue), qui nous chante ça en country sur un ton plutôt monocorde, ça appelle une réaction. Peut-être de l’aide ? C’est ainsi qu’un Éric Goulet, à la rescousse de Tom Chicoine, a réaliséMoteur Super Sport, avec le concours d’une belle équipe de soigneurs, musiciens et choristes : mentionnons Rick Haworth, Alex Burger, Ariane Roy, les Hay Babies. Sept ans après un premier album tombé dans le fossé de l’indifférence, après la ronde des concours, il était temps qu’on entoure le motocycliste-chansonnier, avant qu’il prenne le champ pour de bon. « Je brûle du gaz / Comme si y avait d’l’espoir », lâche-t-il dans Highway. Il y en a : chaque chanson est portée, ça roule en santé, le moteur ronronne. Au besoin, on s’arrête, on fait le plein de Dylan (I Shall Be Released) ou de Hank Williams (I’m So Lonesome I Could Cry) et ça repart. « Tout c’qui m’reste c’est de vivre », se dit Tom dans Route 137. Avec nous, pas loin.

Moteur Super Sport ★★★ 1/2 Country Tom Chicoine, Audiogram