«Fantasy», M83

Moins de quatre ans après son hommage instrumental à la musique de jeux vidéo (DSVII), le compositeur français Anthony Gonzalez revient avec un neuvième album nettement plus ambitieux, moins toutefois que l’épique Hurry Up, We’re Dreaming (2011), qui l’avait extirpé de l’underground électronique pour en faire une authentique pop star. Fantasy est immersif ; on est immergé, caressé, par ses couches de pistes de synthés aux textures étudiées, on se laisse emporter par ses grooves langoureux évoquant ceux de la new wave et de la pop indé des années 1980. Un album panoramique, mais avec ses longueurs : sur 13 titres en 67 minutes, deux ou trois sont dispensables, quelques autres s’étirent inutilement, noyant dans l’ensemble les quelques bons flashs mélodiques du musicien, qui avait pourtant craqué le code d’une bonne chanson pop sur l’album qui l’a révélé au grand public — hormis l’extrait Oceans Niagara et l’emphatique Earth to Sea, peu d’autres refrains parviennent à s’incruster dans nos oreilles. En concert le 28 avril au MTelus.



Fantasy ★★★ 1/2 Pop M83, Mute