«Dans cent ans», Flavien Berger

Pour Flavien Berger, « La neige restera rose / C’est le reflet du feu / Filtré par les nuages ». Ces quelques mots nonchalamment expulsés par l’auteur-compositeur-interprète français dans un flow quasi rapé pour Les yeux, le reste, la pièce d’ouverture de son dernier album, traduisent à merveille son univers psychédéliquement poétique. Depuis Léviathan en 2015, puis Contre-temps trois ans plus tard, le virtuose des accords sur machines et des onomatopées ne cesse de faire voyager ses auditeurs dans les entrailles de plages anticonformistes, phénoménales, étranges, déconcertantes, fantaisistes, accrocheuses… tout ça à la fois. Dans cent ans est ainsi un ensemble d’une douzaine de morceaux de haute voltige dans lesquels Flavien Berger nous absorbe littéralement, nous emprisonne peut-être, au sein d’une capsule suspendue hors du temps. La mélancolie de Soleilles, par exemple, détonne avec l’infernal et néanmoins excellent 666666, une forme de suite arithmétique en écho à ses précédents 88888888 et 999999999. Il y a aussi le titre éponyme qui s’expérimente longuement, avec une euphorie jouissive.

Dans cent ans ★★★★ Électronique Flavien Berger, Pan European Recording