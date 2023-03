«Salvator Mundi», Cantates de Dietrich Buxtehude, Philippe Pierlot et Ricercar Consort

Ce CD, admirable à tous les points de vue (quelle prise de son de Frédéric Briant dans le cadre de l’Abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne d’Outremer !), réunit des cantates de l’un des plus grands devanciers de Bach, Dietrich Buxtehude (1637 ?-1707). Ce dernier était, à la fin du XVIIe siècle, l’éminent musicien de la ville de Lübeck, dans le nord de l’Allemagne. Connu pour son oeuvre d’orgue, il a composé nombre de partitions vocales, dont beaucoup ont été perdues. L’excellente notice nous enseigne que 99 oeuvres ont subsisté dans une collection conservée à Uppsala, en Suède. Les cantates enregistrées par Philippe Pierlot, qui s’intéresse à Buxtehude depuis de nombreuses années, durent entre 5 et 13 minutes, et valent pour leur concentration et leur parfaite éloquence, que ce soit Jesu meines Lebens Leben BuxWV 62, qui ouvre le disque, ou la vocalement très délicate chaconne Quemadmodum desiderat cervus BuxWV 92, servie par le ténor Hugo Hymas. Partout, on admire la superbe complémentarité entre voix (malgré une basse un peu en deçà) et instruments.

Salvator Mundi ★★★★ Classique Cantates de D. Buxtehude, Ricercar Consort, Philippe Pierlot, Mirare MIR 668