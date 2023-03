«Songs of Surrender», U2

U2 s’en va faire la Céline à Vegas. Rien pour nous réhabiliter le Bono. Que faire pour aimer U2 à nouveau ? Le groupe a eu la meilleure idée imaginable : dénuder le répertoire. Ainsi, plutôt que la énième compilation, on obtient les chansons sans chaussons : réenregistrements à la manière rock acoustique (ou minimaliste électro). L’envers de Vegas, comprend-on. Quarante fois sur quatre disques — The Edge, Larry, Adam, Bono, chacun a sa dizaine préférée —, on nous fait la preuve qu’ils tiennent debout, les hymnes. Ce sont les titres les plus usés qui se décapent le mieux. Beautiful Day sans hurler, c’est bien. Pride (In the Name of Love) donnée riff acoustique et refrain à deux voix, c’est vraiment bien. Desire avec Bono en falsetto ? Ça se peut, ça se prend, ça s’apprécie. Même l’intouchable Sunday Bloody Sunday sonne comme si la chanson était jouée sur les ruines, sans amplification. À notre corps moins défendant que prévu, on conclut : ça ressemble à de la vérité. Voire à des retrouvailles.

Songs of Surrender ★★★★ Rock U2, Universal