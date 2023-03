«Les voix du Vent», Le Vent du Nord, Philippe Prud’homme et le Quatuor Trad

Sur l’album anniversaire 20 printemps paru en janvier 2022 se trouve ce bijou de chanson intitulé L’auberge. La complainte a cappella se démarque, la voix du chanteur principal, Nicolas Boulerice, portant le texte, habillé des harmonies de ses collègues. Ça donnait envie d’entendre tout un album sur ce ton, or nous voilà servis : sur Les voix du Vent, l’orchestre revisite son répertoire à gorges déployées. Les chansons pour piano (joué par l’excellent Philippe Prud’homme) et celles du Quatuor Trad (Marie-Pierre Lecault, Émilie Brûlé, Josianne Laberge et Sophie Coderre) ont été finement arrangées par Olivier Demers. C’est de toute beauté. La retenue de Louisbourg, l’urgence de Lettre à Durham, le piano et les violons cadencés par les pieds des traditionalistes, la richesse des orchestrations de l’amusante Riton – C’est dans Paris, la proposition charme. L’album nous amène surtout à comprendre que notre musique, la musique traditionnelle québécoise, possède aussi la complexité et l’éloquence des grandes oeuvres classiques.



Les voix du Vent ★★★ 1/2 Traditionnel Le Vent du Nord, P. Prud’homme et le Quatuor Trad, La Comp. du Nord