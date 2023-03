Leonardo García Alarcón, vedette du Festival de Lanaudière 2023

Le chef argentin Leonardo García Alarcón viendra pour la première fois au Québec avec sa Capella Mediterranea et le Choeur de chambre de Namur présenter les deux monuments de l’oeuvre de Monteverdi : L’Orfeo et les Vêpres de la Vierge. C’est la grande affiche du Festival de Lanaudière 2023 (7 juillet-6 août), des rendez-vous qui auront lieu le 22 juillet à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay (L’Orfeo) et le 24 à la Cathédrale de Joliette (Vespro).

Deux logiques s’affrontaient l’an dernier dans un scénario de réouverture post-pandémique : un afflux de mélomanes frustrés par une privation de concerts ou un retour timoré à la normale. En 2022, par une programmation audacieuse en nombre d’événements et en prestige, Lanaudière avait clairement misé sur le scénario 1. Nous savons que c’est la version pessimiste du scénario 2 qui s’est produite. L’édition 2023 réduit donc la voilure avec moins de risques et des acteurs plus locaux pour ses spectacles entre les fins de semaine, dont 3 sur 5 sont assurées par l’OSM et l’OM.

L’OSM et Rafael Payare ouvriront le festival avec la Neuvième de Beethoven le vendredi 7 juillet et enchaîneront samedi après-midi avec, notamment, le 2e Concerto de Rachmaninov joué par Denis Kozhukhin. Payare et l’OSM reviendront les 4 et 5 août avec L’oiseau de feu et la 2e de Schumann. Leurs solistes : le harpiste Xavier de Maistre et la mezzo Karen Cargill.

Yannick Nézet-Séguin sera à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay les 28 et 29 juillet et le 6 août. Le 28 juillet avec la Symphonie alpestre de Strauss, le 29 avec Respighi et le 3e Concerto de Rachmaninov avec Marc-André Hamelin et le 6 août avec le 1er Concerto de Chopin et la Symphonie Pathétique. Son soliste sera Seong-Jin Cho.

L’absence de « folie financière » est notable pour les concerts en église (pas de récital Kantorow-Goerne cette année !). Dans la catégorie « grands solistes », outre Kozhukhin, Angela Hewitt donnera un récital Bach le 27 juillet. Lanaudière accueillera à nouveau William Christie, pour une version concert de Partenope de Händel (15 juillet) ; l’Orchestre national des Jeunes des États-Unis (16 juillet), alors que les Grands ballets danseront Les Quatre saisons le 21 juillet.