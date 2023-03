Promesses tenues pour Lea Dessandre et l’Ensemble Jupiter

Après s’être produit au Club Musical de Québec la veille, Jupiter, ensemble français mené par le merveilleux luthiste Thomas Dunford, donnait son premier concert à Montréal en compagnie de Lea Desandre, la mezzo-soprano qui lui est souvent associée. Le programme était prometteur, puisque le parcours Vivaldi avait déjà fait l’objet d’un remarquable disque paru en 2020 et louangé partout, y compris dans Le Devoir.

« Cela fait belle lurette que nous n’avions eu un disque Vivaldi aussi intense et gorgé de sonorités. La voix de mezzo juvénile point trop lourde ou cuivrée de Lea Desandre laisse toute la place tant à l’énergie de groupe qu’à la transparence. Mais ce sont surtout les teintes fruitées jamais crispées ou agressives des instrumentistes qui séduisent à tout moment. » Tel avait été notre commentaire du disque et c’est ce qu’on entend au concert, avec des frémissements encore supérieurs.

La transparence va de soi à un instrument par pupitre. Ce qui reste est une question d’équilibre, et comme les instrumentistes sont sept complices sur scène, ils échangent aisément : le violoncelle qui dialogue avec le luth dans le Finale du Concerto RV 93, les deux violons qui s’offrent des nuances infinitésimales, débouchant sur le clavecin dans l’air « Onde chiare che sussurrate », les étranges sonorités comme distordues par le froid du Concerto « L’hiver ».

Aigus lumineux

Le côté « point trop lourd et cuivré » de la voix de Lea Desandre est un fait et une caractéristique qui vaut qualités et limites. La technique de la chanteuse stupéfie dans l’air de Judith « Armatae face et anguibus » ou dans l’air « Gelosia, tu gia rendi l’alma mia ». Par ailleurs, pour une mezzo, les aigus sont d’une luminosité étonnante (« Onde chiare che sussurrate », vraiment admirable). Mais, comme dans le récent disque Händel du groupe et de la chanteuse (Erato), le cuivre vocal manque dans les airs de courroux demandant plus de bas médium, comme dans le « Scenderò, volerò, griderò », où l’on écoutera en comparaison Vivica Genaux avec Fabio Biondi. De même, dans « Gelido in ogni vena », la chanteuse, malgré une remarquable prestation, n’a pu faire oublier la tétanisante version de Valer Sabadus au Festival Bach 2021.

Par contre, ce qu’on ne risque pas d’oublier, c’est l’incroyable interprétation du Concerto pour luth RV 93, une suite d’échappées magiques de Thomas Dunford, tant et si bien qu’on ne pouvait deviner quelle nuance, quel ornement, quel phrasé nous attendrait. Dans les deux concertos pour luth, Dunford crée un pont musical par un inventif solo entre le 1er et le 2e mouvement, coeur de l’oeuvre.

Très efficace aussi, « L’hiver » des Quatre saisons, éloquent et pourtant jamais surjoué, contrairement au violoncelliste Bruno Philippe qui, à l’image de sa soirée, en faisait des tonnes dans le Concerto pour violoncelle RV 416, y compris en claquant des talons.

Nous ne savons pas comment il se comporte habituellement, mais il est sûr que sa journée n’avait pas été ordinaire, puisqu’on apprenait, en France, qu’il avait porté plainte contre son professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, Jérôme Pernoo, jugé en mai pour agression sexuelle sur mineur et harcèlement sexuel. La plainte de Bruno Philippe se joint désormais à deux autres, mais comme il avait dans un premier temps pris la défense de Pernoo, affirmant dans un article de Médiapart « jamais il n’y a eu ce genre de dérives », sa journée sur les réseaux sociaux n’a pas été de tout repos. Il avait peut-être besoin, mercredi soir, de « faire sortir le méchant », ce qui est bien compréhensible. En tout cas, le public a bien aimé son « show » et lui a réservé une chaleureuse ovation.

L’ensemble a, lors de son rappel (une berceuse jazzée), pris le contrepied de son programme baroque, montrant son ouverture d’esprit et sa souplesse.

Vivaldi Jupiter Vivaldi : Aria « Vedro con mio diletto », de Giustino, RV 717. Aria « Armatae face et anguibus », de Juditha triumphans, RV 644. Concerto pour luth en do majeur, RV 82. Aria « Cum dederit », du motet Nisi Dominus, RV 608. Concerto pour luth en ré majeur, RV 93. « L’inverno » (Hiver) des Quatre saisons, RV 297. Aria « Gelido in ogni vena », de Farnace, RV 711. Aria « Gelosia, tu già rendi l’alma mia » d’Ottone in Villa, RV 729. Concerto pour violoncelle en sol mineur, RV 416. Aria « Onde chiare che sussurrate » et « Scenderò, volerò, griderò » d’Ercole su’l Termodonte, RV 710. Lea Desandre, mezzo-soprano, Jupiter, Thomas Dunford, luth et direction. Salle Bourgie, mercredi 15 mars 2023.