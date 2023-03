La hausse des tarifs des visas modère les espoirs des artistes d'ici à SXSW

Jusqu’au 19 mars, la ville d’Austin, au Texas, redevient la capitale mondiale de l’industrie de la musique, alors que plus de 1400 musiciens et groupes de partout au monde, pour la grande majorité des artistes émergents, prendront part au volet musical du festival-conférence South by South West (SXSW) dans l’espoir de se faire remarquer. Or, une nouvelle embûche pourrait ralentir leurs ardeurs : le prix des visas de travail remis aux musiciens en tournée sur le territoire états-unien pourrait tripler dès l’automne prochain, une annonce qui irrite et inquiète le milieu de la musique partout dans le monde.

Comme une vingtaine de projets musicaux québécois, le groupe art punk La Sécurité a atterri à Austin le week-end dernier pour participer à au moins une vitrine officielle du SXSW organisée par M pour Montréal. Vanille, Totalement Sublime, Le Couleur, Choses Sauvages, Bibi Club, Super Plage et Afternoon Bike Ride, entre autres représentants locaux, sont aussi de la fête, gâchée, on le devine, par la hausse projetée du prix des visas accordés par les U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) qui permettent aux artistes internationaux de donner des concerts sur le territoire états-unien.

250 % C'est la hausse que connaîtra le prix pour obtenir un visa de travail temporaire aux États-Unis si la mesure proposée le mois dernier par les U.S. Citizenship and Immigration Services est entérinée.

« C’est inquiétant », indique Éliane Viens-Synnott, compositrice et chanteuse de La Sécurité, qui travaille également à la planification de spectacles chez Ambiances Ambigües. « Déjà que les tarifs pour un visa temporaire aux États-Unis étaient élevés, cette hausse s’ajoute au climat difficile dans lequel se trouve aujourd’hui le milieu du spectacle. »

Contrairement à la situation qui prévaut aux États-Unis, il n’en coûte presque rien pour un artiste international d’obtenir une permission pour donner des concerts au Canada, ou pour un artiste canadien de se produire sur une scène européenne. Jusqu’à présent, obtenir un visa de travail temporaire (il en existe deux catégories, les visas O et les visas P) pour le territoire états-unien exige des frais de 460 $US ; si la mesure proposée le mois dernier par les USCIS est entérinée, ce tarif passera à 1655$ (catégorie O, valide pour trois ans) et 1615$ (catégorie P, valide pour un maximum d’un an), une hausse de plus de 250 % — il faut un permis par projet musical, et il couvrira désormais jusqu’à 25 individus, une mesure qui affectera les ensembles classiques aspirant à s’illustrer aux États-Unis.

L’annonce a rapidement inquiété les associations de musiciens professionnels partout dans le monde : en Grande-Bretagne, la Featured Artists Coalition a dénoncé cette hausse, tout comme la Canadian Federation of Musicians, laquelle a reçu l’appui de son alliée au sud de la frontière, l’American Federation of Musicians (AFM).

« Ces augmentations radicales des frais étoufferont l’activité culturelle internationale et auront un effet d’entraînement économique négatif sur les communautés soutenues par les événements artistiques », a communiqué l’AFM, relayant l’inquiétude de nombreux acteurs américains du milieu. « La musique est de nature collaborative, offrant aux artistes américains la possibilité de se connecter avec des artistes internationaux, qui à leur tour offrent à ces artistes américains un accès aux marchés étrangers. Les artistes internationaux en tournée contribuent à l’économie américaine en remplissant les salles, en réservant des hôtels et en payant les nombreux autres coûts associés à une tournée, et ils paient également des impôts […] sur leurs revenus de performance. »

Le problème touche aussi Michaël Bardier, fondateur de Heavy Trip, agence de gestion de carrières et de tournées basée à Montréal et dont les artistes visent le marché américain : « Ce qui est fou et m’étonne, surtout, c’est que c’était déjà très cher de tourner aux États-Unis. Or, [la hausse des tarifs] ne semble pas encore refroidir les musiciens désirant tester les eaux et percer ce marché — en tout cas pour les artistes qui ont déjà une certaine notoriété. » À l’évidence, cette hausse de près de 1000 $ n’affectera pas le salaire d’artistes établis tels que Drake ou The Weeknd, conçoit Bardier, « alors que si tu n’as pas encore d’empreinte sur le marché américain, la situation deviendra encore plus difficile — et elle l’était déjà pour les artistes en développement de carrière ».

Ce sont pourtant eux qui forment l’essentiel des 1400 projets en vitrine à SXSW, qui rêvent de se tailler une place sur le plus important marché musical au monde. « Concrètement, en tant qu’artiste, la seule façon que je pourrais un jour tourner aux États-Unis, c’est si une agence américaine nous découvre dans le cadre d’une vitrine comme le SXSW », raisonne Éliane Viens-Synnott.

« Et en tant qu’agente de spectacles moi-même, je travaille beaucoup avec des groupes [du Québec] et je les encourage à développer des collaborations avec des groupes américains, ce qui leur ouvrirait des portes sur ce marché », une stratégie mise à mal si la hausse de tarifs devient réalité. « Tout le monde a vraiment intérêt à ce qu’on crée plus de partages avec des groupes d’ailleurs. Les nouveaux tarifs rendront presque impossible une tournée aux États-Unis, à moins d’être appuyé par une équipe sur place. »

Pour un SXSW équitable Le festival South by South West est présentement le théâtre d’une autre lutte, menée celle-là par la Union of Musicians and Allied Workers (UMAW), qui dénonce les pratiques de l’organisation en matière de cachets versés aux musiciens invités. Depuis des années, le festival rémunère les artistes américains entre 100 $US (pour un concert solo) et 250 $US (pour un groupe), alors que tous les artistes de l’extérieur des États-Unis se voient plutôt offrir une carte donnant accès à toutes les activités à l’affiche de l’événement. Le 7 février dernier, la UMAW a lancé une campagne baptisée Fair Pay qui demande à l’organisation de revoir ses pratiques en exigeant des cachets d’au moins 750 $ pour tous les musiciens, même internationaux, et d’abolir les frais d’inscription au festival, qui s’élèvent à 55 $. En un mois, la pétition a récolté près de 2000 signatures, dont celles de Cadence Weapon, YACHT, Julia Holter, DIIV et Backxwash. En réaction à la campagne Fair Pay, l’organisation de SXSW a affirmé vendredi dernier à l’antenne locale du réseau CBS qu’elle appréciait « les commentaires de la UMAW et procédera[it] à l’examen de nos politiques » après l’événement qui se déroule jusqu’au 19 mars.