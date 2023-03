Les Francouvertes se mettent en marche

En début de semaine débutait la ronde préliminaire des 27e Francouvertes, et ces deux premières soirées n’ont pas déçu. Chanson rock au programme du lundi avec Bourbon, Reno McCarty et Cure-Pipe, éclectisme électro et jazzé au menu du lendemain avec Rossomodo, Claudie Létourneau et Jeanne Laforest, et déjà des candidats qu’on verrait en finale. En trois mots : ça commence bien. Voyons-y de plus près.

Lundi : Bourbon, Reno McCarthy, Cure-Pipe

David Bourbonnais, dit Bourbon, est à l’évidence un chic type, auquel cas il n’aurait sans doute pas attiré dans son projet tant d’excellentes musiciennes. Voyez qui l’accompagnent : Sarah Dion de NOBRO et des Shirleys à la batterie, Agathe Dupéré (elle accompagne notamment Safia Nolin) à la basse, Mélanie Venditti au violon et à la guitare et Alex Guimond (Comment Debord) aux claviers, la cerise masculine sur le sunday.

Un orchestre de haut calibre, au service d’un auteur-compositeur qui se cherche encore une identité propre – le jeu de ses musiciens donnait du relief à ses chansons, qui en manquaient. Pop-folk-rock détendue, agréablement lyrique, mais convenue, déjà entendue. Sarah Dion a accompagné Vincent Vallières en tournée l’été dernier, disons que ses repères étaient déjà tous trouvés.

Reno McCarthy amenait une tout autre proposition. Le flegmatique auteur-compositeur-interprète montréalais, né en Grande-Bretagne, a lancé sa carrière en anglais, il y a près de quatre ans ; il a saisi l’occasion des Francouvertes pour se risquer dans la langue de son identité complémentaire, avec conviction. Ce calme sur scène qui suinte d’une certaine expérience des foules, un sens de la mélodie qui lui sert bien. Esthétiquement, McCarthy marche dans le sillon de Jesse Mac Cormack et de Half Moon Run, proposant une chanson teintée de folk et d’indie pop, moelleuse et confortable.

Puis vint la claque. Cure-Pipe, nouvelle fierté de Jonquière, qui a réussi à paraître sur scène moins brouillon que sur son premier album J’avais, paru le mois dernier sur la jeune étiquette saguenéenne Soluté Records. Dans les remerciements dudit album, il cite Gainsbourg et Charlebois, on soulignera surtout l’influence de ce dernier dans sa chanson rock goulûment psychédélique. On notera surtout son aisance sur scène, la sienne comme celle de son jeune orchestre, ces beaux poilus qui s’étaient présentés aux Montréalais l’automne dernier à l’affiche du Coup de Coeur Francophone.

Cure-Pipe, c’est Thomas Dakin Perron, incandescent personnage aux chansons souvent brèves, toujours échevelées, mais dont le texte ne cherche pas à se cacher sous le rythme, les guitares et le saxophone. Assumé, jusqu’au bout de sa moustache, la présence si magnétique qu’il nous fait oublier son inexpérience de la scène – une naturelle bête de scène dirigeant son orchestre jusqu’au rock instrumental à vitesse changeante de fin de numéro.

Mardi : Rossomodo, Claudie Létourneau, Jeanne Laforest

Autre jour, autres moeurs : Rossomodo, Létourneau et Laforest avaient mardi soir dernier une tout autre vision de ce que peut être la chanson. Rossomodo a osé, il faut d’abord le lui accorder. Danseur de formation, l’auteur-compositeur-interprète s’est tourné vers la pop électronique il y a trois ans. Il était seul à défendre son oeuvre sur scène, s’accompagnant de séquences préenregistrées qui révélaient la verdeur de son projet : le manque de recherche sonore, de raffinement, s’entendait dans ses couleurs de synthés banales. Sa voix ambrée, sa présence scénique, aux gestuelles étudiées, compensaient pour l’absence d’accompagnateur, et dans ses compositions se décelaient quelques beaux flashs – on pourra le comparer à Eddie de Pretto, sans l’urgence ni les mots pour l’exprimer.

Claudie Létourneau aime le rose. Elle n’avait pas vraiment besoin de nous le dire au micro — tous ses musiciens étaient, comme elle, vêtus de rose -, mais le détail soulignait l’attachante candeur de la musicienne, dans ses textes comme dans son interprétation. L’orchestre avait fait ses classes en jazz, ça s’entendait dans le groove des chansons, et Létourneau avait l’énergie d’une future bête de scène, souriante, dynamique, incarnée, chantant avec une énergie qui excusait les notes approximatives, sa voix franche et sans fard mise au service d’une émotion brute.

L’argument jazz fut mieux intégré à la prestation de Jeanne Laforest et son solide orchestre. Sa performance zigzaguait entre les passages furieux comme celui qu’elle nous a offert dès le lever du rideau et les moments de recueillement. Elle arrivait visiblement confiante aux préliminaires des Francouvertes, en dépit de la complexité de ses chansons qui évitent la structure traditionnelle couplet-refrain-couplet, ouvrant la forme au jazz fusionné à l’indie rock. L’autrice-compositrice-interprète termine cette première semaine en tête du palmarès préliminaire, nous aurons l’occasion d’en reparler.

Le palmarès préliminaire

1- Jeanne Laforest

2- Cure-Pipe

3- Reno McCarthy

4- Bourbon

5- Rossomodo

6- Claudie Létourneau