La glorieuse maturité de Marc-André Hamelin

Le pianiste québécois Marc-André Hamelin interprétait dimanche pour Pro Musica un concert titanesque, avec deux sonates de 45 minutes : la Sonate en mi bémol de Paul Dukas et la fameuse Hammerklavier de Beethoven. Ce rendez-vous restera assurément dans toutes les mémoires.

Qu’est ce qui définit la grandeur et comment mettre des mots ou un sens à ce qui paraît une évidence musicale ? Curieusement, et pour notre plus grand bonheur, la question se pose à répétition pour plusieurs concerts en ce début du mois de mars 2023.

Pour situer le niveau de cette rencontre en concert avec la Sonate « Hammerklavier » de Beethoven, nous dirons que nous voilà enfin rassuré sur un point : avant de mourir, nous aurons vécu au moins une fois « en vrai » la conjonction entre une conception artistique visionnaire et une réalisation pianistique sans faille.

Le biais de l’attente

Il faut rappeler ici les défis musicaux et techniques de cette sonate « surhumaine », de même que ceux des trois suivantes, et ne jamais oublier que l’écoute à la maison, à travers le disque, induit chez le mélomane des biais importants. La perfection factice d’un enregistrement est le fruit de passages inlassablement répétés et peaufinés sur plusieurs séances. Or, nous nous sommes « fait l’oreille » sur ces leurres et attendons de vivre la même chose en concert, où le pianiste joue sans filet. C’est la grandeur de certains virtuoses actuels de pouvoir atteindre en concert ces standards de perfection. Pour avoir vu, adolescent, Kempff et Serkin jouer les trois dernières sonates, nous pouvons vous dire qu’il fallait tolérer pas mal de choses pour le prix de l’intelligence et de la culture musicale…

Esprit et lettre, donc, avec Marc-André Hamelin. Mais quel était cet esprit ? Une idée nous semble tout synthétiser : c’est la vision la plus pensée (dans le sens germanique de « durchgedacht », mot qui exprime une pensée de fond en comble), la plus aboutie et accomplie de ce que pourrait être un « rêve de pianoforte » avec la puissance du piano moderne.

Tout dans l’interprétation de Marc-André Hamelin respecte certes les contrastes dynamiques, éclaircit le contrepoint, clarifie les lignes. Mais au-dessus de tout cela, il y a la résonance. Ainsi, au piano moderne, Marc-André Hamelin imite le mieux possible le pianoforte, un instrument qui permet des empilements sonores. Partout, et évidemment au premier chef dans l’Adagio sostenuto, appassionato e con molto sentimento, le pianiste veille non seulement à une continuité sonore, mais aussi à un « tuilage » musical. À cette quête, il ajoute un sens du toucher et des nuances parfois bouleversants. La retenue sonore est telle que l’Adagio en devient suffocant.

Et que dire de la fugue Allegro risoluto. Dans ce Finale, Marc-André Hamelin fait magnifiquement jaillir cet irrépressible monde du futur qui se bâtit avec une hésitation initiale sur les bases laissées par Bach.

La revanche

Partout durant cette interprétation, on pensait à deux choses. Il était important que Marc-André Hamelin aborde la Hammerklavier après son suprême parcours dans la Sonate D. 960 de Schubert il y a quelques années. En effet, Schubert lui a donné le rapport au temps et à l’égalité des choses. Il en résulte un sens de l’équilibre qui bénéficie grandement à la 29e Sonate de Beethoven, pas seulement dans l’Adagio, mais aussi dans le 2e mouvement, jamais piaffant.

L’autre point est un constat : Marc-André Hamelin était connu comme un pianiste « de doigts », apte à tout faire, grâce à une virtuosité hors pair. Il est indéniable qu’il est devenu un pianiste « de sens et de son ». La transfiguration, dont nous avons suivi toutes les étapes, est très émouvante. Enfin, pour le pianiste lui-même, la revanche est éblouissante 30 ans après sa « prise 1 » très critiquée avec la Hammerklavier, ici, au Théâtre Maisonneuve en mai 1993.

Marc-André Hamelin a été exigeant avec ses auditeurs en programmant en première partie la Sonate de Dukas, qu’il joue aussi depuis 30 ans et dont il a réalisé il y a 17 ans l’enregistrement de référence. Pro Musica est un des seuls organismes qui imprime encore un « programme », mais son programme n’en est pas un, puisqu’il contient un laïus promotionnel creux, deux pages de biographie, le programme du prochain concert et trois pages d’autopromotion, mais pas un mot sur les oeuvres et la raison du couplage.

La présence de Dukas s’explique sans doute par la parenté structurelle avec la Hammerklavier (durée, mais aussi complexité du dernier mouvement et difficultés techniques). Marc-André Hamelin nous semble avoir raffiné son approche en matière de toucher. Son mouvement lent était particulièrement sensible. Dire que nous sommes acquis à la cause de cette oeuvre et de l’idée d’imposer un bloc face à un autre bloc serait aller bien trop loin.

Pro Musica Récital Marc-André Hamelin. Dukas : Sonate pour piano. Beethoven : Sonate n° 29, «Hammerklavier». Salle Pierre-Mercure, dimanche 12 mars 2023.