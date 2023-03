Les Violons du Roy lumineusement prodigieux

Le concert de l’année à Montréal a possiblement eu lieu en ce début mars. Mais pas sûr que ce soit la 5e Symphonie de Mahler à la Maison symphonique, car la prestation des Violons du Roy sous la direction de Nicolas Ellis vendredi à la salle Bourgie a été tout simplement prodigieuse.

Il va bientôt falloir écrire les compte-rendus en lettres capitales ; vous savez, le code dans les communications électroniques lorsqu’on souhaite parler fort, voire crier. Alors crions : les concerts dirigés par Nicolas Ellis aux Violons du Roy ou à l’Orchestre Métropolitain ne font pas encore tout à fait salle comble, mais les absents ont très grandement tort. Voici pourquoi, et puisqu’il faut souligner les choses à gros traits, allons-y.

Les vaches sacrées

Les critiques anglo-saxons ont une manière fort pédante de parler d’eux dans leurs critiques, comme si le prisme de l’histoire de la musique s’éclairait à travers leur personne. Pour une fois nous allons suivre leur exemple, car il va permettre de mettre des pendules à l’heure et de situer les choses de manière parlante.

En 1977 ou 1978, dans ma ville de Strasbourg, un immense disquaire, la Fnac, venait d’ouvrir. Un des tout premiers disques que j’y achetais, adolescent, était celui d’une étoile montante de la direction d’orchestre, Riccardo Muti. C’était son cinquième enregistrement et il menait le fameux Philharmonia dans les Symphonies n° 25 et 29 de Mozart. Muti a enregistré ce disque pour EMI à l’âge de 35 ans. Muti était le nec plus ultra en matière de jeune chef au niveau mondial en cette seconde moitié des années 70.

Nicolas Ellis a 32 ans, et sa 29e Symphonie de Mozart présentée avec les Violons du Roy vendredi est, culturellement, en sensibilité, en richesse, en inventivité, en justesse de coloris et en équilibres polyphoniques, cent coudées au-dessus de ce que Muti enregistrait en 1976. Ce résultat, Ellis ne l’atteint pas parce qu’il se plie à une orthodoxie baroquisante, mais parce qu’il fait reposer son interprétation sur une culture classique profonde qui se manifeste, par exemple, au niveau des phrasés.

Le Violons du Roy présentaient la même symphonie 24 heures après Rysanov et I Musici. Avec I Musici, Rysanov provoquait les événements, les atmosphères. Avec les Violons, Ellis ne brusque rien, comme en témoigne le phrasé beaucoup plus lié du 1er mouvement.

On notera que 32 ans était l’âge de Yannick Nézet-Séguin en 2007, c’est-à-dire un an avant son accession à l’Orchestre philharmonique de Rotterdam. Au même âge, Nicolas Ellis n’a rien à redire à son glorieux aîné. Bien au contraire.

Sobriété

La 29e Symphonie de Mozart qui devait clore le concert laissait place pour cela à la suite du ballet Don Juan de Gluck. Quelle belle idée, dans ce Don Juan, de projeter des dessins et le résumé lié à l’extrait que l’on entend. Si cette très éloquente suite de Don Juan faisait belle impression, elle finissait à un tout autre niveau. Nous étions en effet à la hauteur des révolutions de la Symphonie héroïque ou du Sacre du printemps. Car cette scène finale de Don Juan n’est ni plus ni moins que la naissance du « Sturm und Drang » musical. Nicolas Ellis lui a donné un relief tenant de la furie.

Pour ce concert placé sous l’égide du Siècle des Lumières, Nicolas Ellis avait décidé de juxtaposer les contraires dans la première partie, avec un Rameau placé sous le signe des contrastes exacerbés et des couleurs orchestrales magiques (flûtes dans « Air tendre en rondeau ») et un Concerto pour violoncelle en ré de Haydn joué par Cameron Crozman avec une grande sobriété. Nous avions eu de très grandes réserves à l’égard de Stéphane Tétreault surjouant expressivement Haydn. Aucun risque avec Crozman, qui reste d’une impériale distinction qui ne tient pas du détachement, mais d’un vrai style. En rappel, le violoncelliste canadien a joué la Sarabande la 4e Suite pour violoncelle seul.

Après une 5e Symphonie de Chostakovitch fulgurante, Nicolas Ellis vient de nous donner une des plus belles symphonies de Mozart entendues en 20 ans à Montréal, un Gluck et du Rameau dignes de Bernard Labadie, et un Haydn impeccable. 32 ans ? Voulez-vous ne pas en être la prochaine fois ?

Le génie des Lumières Rameau : Zoroastre, suite (3 extraits). Haydn : Concerto pour violoncelle en ré. Mozart : Symphonie n° 29. Gluck : Suite du ballet Don Juan. Cameron Crozman (violoncelle), Les Violons du Roy, Nicolas Ellis. Salle Bourgie, vendredi 10 mars 2023.