La pionnière des musiques électroniques Suzanne Ciani débarque au festival OK LÀ

Le festival OK LÀ accueillera samedi de la visite rare : Suzanne Ciani, compositrice, pianiste, conceptrice sonore, pionnière des musiques électroniques et virtuose de l’intimidant Buchla. L’un des premiers synthétiseurs modulaires à être commercialisés, le Buchla n’a plus de secrets pour Ciani, qui a pu se payer son précieux Modèle 200 en travaillant dans la chaîne d’assemblage de la petite entreprise fondée en 1966 par l’ingénieur Don Buchla. Sa maîtrise inégalée de l’instrument lui a permis d’enregistrer des albums visionnaires tout en laissant sa marque dans le monde du cinéma et de la publicité ; Le Devoir s’est entretenu avec celle que l’on surnomme « la Diva de la diode ».

Suzanne Ciani nous accueille virtuellement dans son studio californien. Le piano à sa gauche, le Buchla 200 à sa droite, « le chat qui dort derrière, et moi qui travaille au milieu de tout ça », détaille-t-elle avec le sourire. À 76 ans, elle ne manque pas de boulot : ces jours-ci, la pionnière retravaille les pistes d’un album à paraître du compositeur italien Donato Dozzy, s’apprête à lancer un nouvel album de matériel original enregistré en collaboration avec le Français Jonathan Fitoussi et répète une heure par jour au piano à queue en préparation d’un récital. « Ça fait des années que je n’en ai pas donné ! » confie-t-elle.

« J’ai une switch dans ma tête, explique Suzanne Ciani. Lorsque je passe du temps à jouer sur le Buchla, je ne peux pas jouer de piano, et vice versa. » Déformation professionnelle : élève de la musique classique au Wellesley College tout près de Boston (où sont diplômées Hillary Clinton et Madeleine Albright) dans les années 1960, c’est en faisant ses études en composition à la University of California, Berkeley, en 1968 qu’elle fait la rencontre de Don Buchla et de son curieux instrument maculé de boutons, de voyants lumineux, de fils électriques qui pendent et dont on joue sans clavier — contrairement au synthétiseur Moog, apparu à la même époque. « En jouant avec le Buchla dans les 1960 et 1970, j’ai compris, comme d’autres, que le clavier traditionnel était un ennemi dans notre compréhension de la musique », résume Suzanne Ciani.

Car la musique, l’organisation du son, le son lui-même — « Entre la musique et le son, y a-t-il vraiment une différence ? » demande la Californienne durant notre long entretien —, se conçoit aussi dans la manière avec laquelle on manipule l’instrument. Un clavier : sept touches blanches et cinq noires par octave. Douze tons dans une gamme chromatique. Quid des sons qui existent entre les touches noires et les blanches ?

« Jouer du Buchla, c’est parler un langage, un vocabulaire, et je le parle », affirme Suzanne Ciani, qui a publié en 1976 ce qu’elle appelle un « livre de recettes du Buchla 200 » que les aficionados consultent encore aujourd’hui. « Lorsque je joue sur le Buchla, je sais quel sera le résultat à l’oreille. Or, je dis que cet instrument est vivant, car on en joue en contrôlant l’électricité, et parce que l’instrument est vivant, et parce qu’on travaille avec des voltages que l’on contrôle, le résultat est d’une grande complexité. » Le piano a son registre, la note peut être forte ou douce selon l’attaque de l’interprète, « il offre son propre univers de possibilités sonores, et il en va de même pour le Buchla. Sauf que l’on contrôle une multitude d’autres paramètres, pas seulement la note ou son volume, mais son timbre et le mouvement du son dans l’espace ».

Ce qui était difficile à concevoir à la fin des années 1960, on imagine. Suzanne Ciani a enregistré dans son garage à Berkley un premier album, Flowers of Evil (mise en musique du poème de Baudelaire), en 1969, qu’aucune maison n’a accepté d’éditer. Ce n’est qu’en 2019 qu’il a fini par voir le jour grâce au label Finders Keepers, qui s’est donné la mission de nous révéler les formidables archives inédites de Suzanne Ciani. « Il était impossible de lancer des albums comme ça à l’époque, et les lancer nous-même n’était pas financièrement possible. J’avais besoin d’argent pour créer ma musique… »

Je saisis bien la question des femmes en musique, mais derrière ça, la vérité est que la musique électronique représentait pour moi la manière de contourner le système de l’industrie musicale pour créer ma propre musique, en garder le contrôle

Le milieu de la production publicitaire lui a offert un premier débouché, qui l’éloignait tout de même de ses aspirations musicales. Au milieu des années 1970, elle quitte la Californie avec son Buchla pour New York, dans l’espoir de faire avancer sa carrière musicale, avec difficulté — sans le sou, elle squattera quelque temps le studio de Philip Glass. Or, à la fin des années 1970, ses créations sonores pour la publicité lui fournirent d’agréables revenus. L’une de ses plus célèbres créations fut le « pop !, pscht ! glouglouglou… » de la bouteille de Coca-Cola versée dans un verre de glaçons à la télé. Un autre mandat inscrira son nom dans les livres d’histoire : Suzanne Ciani devint en 1981 la toute première femme à composer en solo la musique d’un film hollywoodien (la comédie de science-fiction The Incredible Shrinking Woman, le premier film du réalisateur Joel Schumacher).

Personne ne connaissait son identité, mais la majorité des téléspectateurs de l’époque avaient écouté ses compositions sonores. « J’étais heureuse [dans le domaine publicitaire]. J’y ai mis tout mon coeur et mon âme, et c’était amusant à faire. J’ai travaillé fort et j’ai gagné des sous, ce qui m’a permis de soutenir ma création personnelle, que je faisais les week-ends. Et j’ai toujours travaillé comme une artiste : peu importe le mandat, j’avais toute ma liberté, je travaillais à l’instinct, je m’exprimais. »

C’est au Japon, où les musiques électroniques paraissaient moins étranges (grâce à Tomita et à Yellow Magic Orchestra, entre autres), qu’elle a enfin déniché une maison de disques acceptant d’éditer son premier album solo, Seven Waves (bientôt réédité lui aussi), qui révéla toute la chaleur dont sont possibles les instruments électroniques, son cher Buchla, mais une panoplie d’autres également — le Prophet V Sequencers, le Roland TR 808 Rhythm Composer, un Synclavier II, un synthétiseur de cordes ARP, le dispendieux Polymoog, on en passe.

Ces sonorités chères à Ciani qui paraissaient si étranges il y a quarante, cinquante, soixante ans font désormais partie du vocabulaire de la musique pop. « C’est drôle, je me suis longtemps dit que les musiques électroniques étaient sur le point d’être reconnues — dans les années 1960, j’imaginais vraiment que ce n’était qu’une question de quelques années pour qu’elles deviennent une norme culturelle… Pas cinquante ans ! Je suis chanceuse de vivre assez longtemps pour voir ce rêve se concrétiser ; à l’époque, lorsque j’avais une idée en tête, il me fallait attendre dix ans avant que les gens y portent attention. Ce qui se passe aujourd’hui m’emballe. »

Depuis une dizaine d’années, Suzanne Ciani profite d’un regain d’intérêt pour son travail comme pour celui de nombreuses autres femmes ayant joué des rôles déterminants dans l’évolution des musiques électroniques, mais que l’histoire a gardées dans l’ombre des hommes — les Laurie Spiegel, Eliane Radigue, Pauline Oliveros, Delia Derbyshire, Daphne Oram, toutes présentées aux côtés de Ciani dans l’essentiel documentaire Sisters With Transistors (de Lisa Rovner, 2020).

« Je saisis bien la question des femmes en musique, mais derrière ça, la vérité est que la musique électronique représentait pour moi la manière de contourner le système de l’industrie musicale pour créer ma propre musique, en garder le contrôle, commente Suzanne Ciani. Je n’aurais pas pu accomplir ce que j’ai accompli sans être demeurée indépendante. »