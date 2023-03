«Oh Me Oh My», Lonnie Holley

Quelle histoire que celle de Lonnie Holley, figure célébrée de l’art contemporain, sculpteur, concepteur d’oeuvres immersives, mais aussi poète et musicien depuis une vingtaine d’années. Sa démarche rappelle un peu celle d’un Tom Waits (pour l’expérimentation), beaucoup celle de feu Gil Scott-Heron (pour le propos et les racines jazz et blues). Il est surtout, sur son quatrième album, témoin d’une époque dont on doit encore tirer des leçons : originaire de l’Alabama, l’artiste de 73 ans nous chante l’injustice, la haine de l’autre, une enfance incroyablement solitaire et difficile; il nous raconte comment l’école fut en réalité sa prison (sur la puissante Mount Meigs), et comment s’accrocher à la vie. Cet album remue, sur le plan du texte d’abord, des musiques ensuite, de l’interprétation enfin, l’homme trouvant toujours le bon ton entre soul, musiques de racines américaines et africaines et rock d’avant-garde. Avec un bon coup de main des admirateurs Michael Stipe (de R.E.M.), Sharon Van Etten, Bon Iver, Moor Mother et la Malienne Rokia Koné.

Oh Me Oh My ★★★★ Soul Lonnie Holley, Jagjaguwar