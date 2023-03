«Mi Hogar», Rachel Therrien Latin Jazz Project

La compositrice et trompettiste Rachel Therrien lance ce Mi Hogar (« Ma maison ») en forme de lettre d’amour au jazz latin, pour lequel elle se passionne depuis plus d’une dizaine d’années. Ravissant projet, enregistré ici et à New York, impliquant près d’une quinzaine de distingués collaborateurs qui interprètent un répertoire fait de compositions originales (l’excellente Porcelanosa en fin d’albumrévèle Therrien comme une mélodiste allumée) et de reprises, comme Moment’s Notice, classique de Coltrane (de Blue Note, 1958). Quasi dépouillé d’orchestrations de cuivres, l’album laisse ainsi tout l’espace au jeu agile et affirmé de la trompettiste et souligne pertinemment le contraste entre son instrument, la dynamique et nuancée section rythmique enrichie de percussions colorées (timbales, cajón, tambours bata, etc.) et le formidable talent des pianistes invités — notons la participation de Danae Olano, Cubaine basée à Edmonton, sur la complexe ballade Odessa, et surtout de Manuel Valera, époustouflant sur Con Alma, reprise de Dizzy Gillespie qui vaut à elle seule le prix de cet album.



Mi Hogar ★★★ 1/2 Jazz Rachel Therrien Latin Jazz Project, Outside in Music