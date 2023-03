«Mozart», Robert Levin, Academy of Ancient Music

Réparer l’injustice. Laver l’insulte. Decca, qui pilotait le catalogue L’Oiseau-Lyre, a moralement giflé le grand musicien qu’était Christopher Hogwood (1941-2014) à deux reprises : en abandonnant une intégrale des symphonies de Haydn, et en stoppant celle des concertos pour pianode Mozart avec Robert Levin après le 8e volume. Illustré par un tableau de Paul Klee, Nochmals hoffend (espoir renaissant), voici, 22 ans après l’abandon, un « Mozart volume 9 », autoproduit par l’Academy of Ancient Music, qui cherche 250 000 livres sterling et qui en a déjà récolté 245 000 pour compléter les 13 volumes en 2024. Est-ce l’enjeu ? Le fait est que la ferveur, la flamme, l’envie sont palpables à chacune de ces mesures gorgées de sonorités. Quant à la proposition artistique, elle apporte vraiment quelque chose, et Robert Levin s’en est expliqué dans Le Devoir : un pianoforte qui accompagne et soutient l’orchestre et qui se lance dans des ornementations foisonnantes dans les mouvements lents. Levin est le plus audacieux au monde pour célébrer la vocalité instrumentale de Mozart.



Mozart ★★★★★ Classique Robert Levin, Academy of Ancient Music, Richard Egarr, AAM 041