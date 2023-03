«Sérénades», Jean-Michel Blais

Un an après le magnifique album Aubades, Jean-Michel Blais offre son pendant nocturne. Le doux et intimeEP Sérénades comprend ainsi trois titres inédits et cinq reprises au piano solo de précédentes compositions orchestrales — Amour, Flâneur, Yanni, Ouessant et Murmures. Si elles empruntaient à l’époque une forme de vie tantôt pétillante, tantôt majestueuse, ces dernières se révèlent désormais au creux d’une accalmie, plus paisibles, mais pas moins agréables et émouvantes. L’une des nouvelles pièces, La chute, a notamment été composée par Jean-Michel Blais pour la main gauche à la suite d’une blessure causée par une chute, bien sûr ! Ceux qui ont déjà vu l’artiste en spectacle savent qu’il ne manque pas d’humour… Trêve de plaisanterie, la sombreur et les tourments exprimés dans La chute en font un titre extrêmement touchant. Les planchers qui craquent, la respiration du musicien audible dans 117 et Good Morning, comme dans le reste, prêtent une ambiance brute à Sérénades, dont l’expérience s’envisage tel un cocon.

Sérénades ★★★ 1/2 Instrumental Jean-Michel Blais, Arts&Crafts