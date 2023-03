«The Big Bottle Of Joy», Matt Andersen And The Big Bottle Of Joy

Vous avez vu Chris Stapleton damer le pion à Rihanna au spectacle du dernier Super Bowl ? Affaire de formidable voix, de grosse barbe et de pieds bien plantés sur le plancher des vaches. On a l’équivalent côté canadien de la frontière : talent massif, zéro chiqué, pilosité de grizzly. Seul avec sa sèche ou en groupe, Matt Andersen convainc autant. Depuis vingt ans, ce baroudeur du Nouveau-Brunswick propage sa bonne humeur, avec ce qu’il faut de blues pour décrasser l’âme. Forcément solo durant la pandémie, il renoue volontiers ces jours-ci avec la bringue en équipe. Bottle of Joy : c’est le nom de sa belle bande de musiciens et choristes, et c’est le porte-étendard de leur musique. Jubilatoire album qui allie boogie locomotive (Let It Slide), groove soul (So Low, Solo), ballades gorgées d’orgue (What’s on My Mind, Only an Island), rock roulant franc (Rollin’Down the Road). Un magnum de joie qui ne demande qu’à être débouché en votre compagnie, de Montréal à Jonquière, du 15 au 22 avril.

The Big Bottle of Joy ★★★ 1/2 Racines Matt Andersen and the Big Bottle of Joy, Stubby Fingers/Sonic Records