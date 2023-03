«Radical Romantics», Fever Ray

Karin Dreijer, moitié du duo suédois The Knife, est terrifiante plus que jamais sur la pochette de son troisième album, Radical Romantics, avec son maquillage et sa perruque sortis d’un film de Tim Burton. Ce sera, en fin de compte, sa plus grande audace : dans le thème général de l’album — l’amour, les désirs, dont celui de vengeance — et sa facture esthétique, l’artiste frappait mieux l’imaginaire avec son premier album (2009), et osait l’expérimentation de la forme électro-pop avec davantage de cran sur le suivant Plunge (2017). Dreijer est à son sommet dans les mélodies les plus accrocheuses, celle de Shiver — à donner des frissons —, de la dansante Carbon Dioxide ou de Tapping Fingers. Quant au reste, malgré quelques prises de risques — le rythme presque postpunk d’Even It Out, les sept expérimentales et planantes minutes de Bottom of the Ocean en conclusion —, tout ici sera familier aux oreilles des fans, des transformations vocales qui expriment la fluidité de genre à la palette sonore glaciale.



Radical Romantics ★★★ Pop expérimentale Fever Ray, Rabid/Mute