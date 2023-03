«So Romantique !», Cyrille Dubois

En matière de beauté, de réussite et d’intérêt de répertoire, ce disque pour ténor est l’exact pendant du CD pour soprano Bijoux perdus de Jodie Devos, paru en 2022 chez Alpha. L’érudition du programme est assurée par les recherches du Palazzetto Bru Zane au coeur de l’opéra romantique français. Le seul air vraiment « populaire » est celui de La fille du régiment de Donizetti. D’autres (Viens gentille dame, de La dame blanche de Boieldieu), apparaissent comme des évidences. Mais que dire quand la merveille que l’on entend est Viens ô mélodie, tiré de L’élève de Presbourg de Charles Luce-Varlet ? Cyrille Dubois, dont la voix évolue dans le registre de Juan Diego Florez d’il y a 15 ans, aborde ainsi Le code noir et Gibby la cornemuse de Louis Clapisson en plus d’airs de Halévy, de Thomas, de Dubois et d’Auber. Gounod et Bizet sont là, avec des ouvrages négligés — Le médecin malgré lui et La jolie fille de Perth. Il ne s’agit pas de raretés pour la rareté : le parcours, accompagné avec tact et ferveur par Pierre Dumoussaud, est absolument enchanteur.



So romantique ! ★★★★ 1/2 Classique Cyrille Dubois (ténor), Orchestre national de Lille, P. Dumoussaud, Alpha 924