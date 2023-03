«Les cent prochaines années», Albin de la Simone

Est-ce simplement la sensation d’être bien, entre les mains expertes de notre Ghislain-Luc Lavigne à la console de mixage ? Est-ce la batterie si souple du Robbie Kuster tant aimé chez Patrick Watson et Arthur H qui porte mieux l’ensemble ? Est-il chauvin de penser que le Québec sait mieux bercer Albin de la Simone ? On demandera à Pierre Lapointe s’il est d’accord. Toujours est-il qu’on a ici l’album le plus délicieusement pop de l’artiste, septième en l’occurrence. Pensez Michel Berger première époque, un peu Souchon aussi, célébrons ce retour en filigrane d’une écriture chansonnière pleine de questions à la fois tendres et inquiètes sur le passé (Moi petit moi) et l’avenir (Les cent prochaines années). Albin, inspiré après un long passage à vide, a même trouvé les mots qu’il faut à trois des pièces instrumentales du précédent Happy End, et s’est offert en récompense un duo d’amoureux transis avec Rodrigo Amarante, Brésilien et chanteur exquis. Les chansons et la vie sont parfois bien faites.



Les cent prochaines années ★★★★ Chanson Albin de la Simone, Tôt ou Tard