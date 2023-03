Chanter Bashung, le rêve exaucé d'Isabelle Boulay

Ça a failli s’intituler « Oser Bashung ». Le très large public rejoint par Isabelle Boulayn’aurait peut-être pas saisi le lien, pas vu le clin d’oeil. Pour les gens qui ont suivi le bel homme au profil d’aigle, dès que résonna cette voix pareille à nulle autre, la référence est évidente : on est renvoyé à Osez Joséphine, la chanson titre de l’album de 1991, qui incluait aussi l’essentielle Madame rêve.

Madame Boulay, rêve exaucé ? Isabelle Boulay se love aux deux chansons, parmi les dix de son album doublement chapeauté : Leschevaux du plaisir. Boulay chante Bashung. Les chevaux du plaisir ? C’est la ligne qui vient juste avant le premier refrain d’Osez Joséphine : « Juste faire hennir / Les chevaux du plaisir / Osez osez Joséphine / Osez osez Joséphine ». En entendant Isabelle chanter ça, on se dit forcément : elle a osé. Osé, osé, Isabelle. La part informative, Boulay chante Bashung, c’est l’idée claire qui lie les initiales. Initiales B.B., dirait Gainsbourg.

« Durant la pandémie, je tournais en rond, je piaffais », lance-t-elle tout de go, ses 18 Félix derrière elle dans la section bureau de son atelier, sur la rangée du haut. Chevaux du plaisir sans élan. Le cheval est dans l’enclos, à hennir sans plaisir. Muselée, muselée, Isabelle. « On s’est fait mettre un frein assez net. Ça me rendait folle. Ne pas chanter devant des gens. J’avais jamais eu autant besoin de souffle, d’aspirations plus hautes que hautes, un projet un peu inimaginable qui me sortirait de moi. J’avais pas envie de me laisser vieillir… je suis une grande personne depuis tellement longtemps. En même temps que la pandémie, on a emmené ma mère dans une résidence de retraite. Avec mon frère, on a vidé la maison familiale. J’ai eu le temps de réfléchir à la suite. J’aboutirais où, moi ? »

Je me suis dit, c’est quoi, le répertoire le plus exigeant pour moi ? Elle est chez qui, la plus haute clôture au-dessus de laquelle je pourrais sauter ? Et j’ai pensé à Bashung. Et si je m’offrais Bashung ? Vas-y, Isabelle, vas-y donc !

Ne plus rien s’interdire

À la fête de ses 50 ans, en juillet 2022, elle s’est fait plaisir : levés, les interdits. « Je me suis dit, c’est quoi, le répertoire le plus exigeant pour moi ? Elle est chez qui, la plus haute clôture au-dessus de laquelle je pourrais sauter ? Et j’ai pensé à Bashung. Et si je m’offrais Bashung ? Vas-y, Isabelle, vas-y donc ! »

Elle le courtisait dans sa tête et son coeur depuis Osez Joséphine, justement. Madame rêvait. « J’osais pas, je me disais que c’était pas faisable. Que c’était pas pour moi. Pour qui ça pouvait être, du Bashung, sinon pour Bashung ? Mais dans l’état où j’étais en 2022, j’avais trop envie de quelque chose de fort. Envie d’avoir envie, comme le chantait Johnny. »

Interprète au sens plein, elle a chanté le matériel original d’un tas d’auteurs et de compositeurs, et revisité bon nombre de répertoires : albums thématiques (notamment Chansons pour les mois d’hiver), album-hommage (un Merci Serge Reggiani bien senti), en plus de se prêter au spectacle Piaf symphonique, moult événements collectifs et duos à profusion. La grande chanson française (et belge), la chanson québécoise en tous genres, l’americana jusque chez Dolly Parton, elle a ratissé passablement large. Mais Bashung ? Qui l’imaginait chez Bashung ? Passant « de sas en sas », s’échinant à lui « chercher des noises » comme dans J’passe pour une caravane ? Ces mots-là et tant d’autres, signés Jean Fauque,Gaëtan Roussel, Pierre Grillet, Doriand, Bashung lui-même, sortant d’elle ? Naturellement ?

L’envie et l’encouragement

Fallait un Claude Larivée, qui assure désormais sa gérance avec Marie-Christine Champagne à La Tribu (même si ses disques demeurent à l’enseigne d’Audiogram), pour la pousser. « Dans mes remerciements, je l’appelle Claude “même pas peur” Larivée. C’est lui qui m’a aiguillée vers Gus van Go pour la réalisation et le mixage. » L’audace à la rencontre de l’audace, pourquoi pas ? « Au point où j’en étais, go pour Gus, on a essayé. Entretemps, Dumas, qui est à La Tribu et qui est un vrai trippeux, avait parcouru tout Bashung de fond en comble en prenant des notes. Il en a rempli tout un cahier, qu’il m’a donné : il a été littéralement mon expert-recherchiste. C’est ça, l’esprit, à La Tribu. »

Elle a fini par les croire : ce projet n’était pas une lubie d’interprète en mal de changement. « Avoir l’envie, c’est bien, mais c’est sûr qu’après j’avais des doutes. Je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable. Allais-je être pertinente ? Eux autres, ils ne doutaient pas du tout. » Engagement total, façon beaux fous, vétérans au sourire en coin, éternels gamins. « Fallait que j’assume mon envie. »

Le mystère Bashung

Encore fallait-il, devoir d’interprète, parler couramment le Bashung. Une langue riche qui surfe sur le sens et qui jouit des liaisons, qui s’entiche de rimes riches à partir de mots jamais dits auparavant en chanson. Un cas. « J’ai étudié en littérature, mais commej’essayais de le dire aux musiciens de Los Angeles que Gus avait fait venir, j’y comprenais pas grand-chose. Là, c’est mieux, j’ai posé des questions à Jean Fauque, à Doriand. » Saviez-vous que La nuit je mens évoque l’occupation des nazis, la Résistance ? « On m’a vu dans le Vercors / Sauter à l’élastique / Voleur d’amphores / Au fond des criques », ce n’est pas explicite au premier abord. Ni au centième. « Je comprenais que c’était une chanson sur le mensonge, c’est tout. »

Fatalement, le constat s’impose : déchiffrer le Bashung est un peu peine perdue. Faudrait la machine Enigma. « Et c’est correct comme ça. Le mystère Bashung demeure. » Elle qui ne l’a ni rencontré (« à peine frôlé en coulisse ») ni vu en spectacle (« j’avais des billets, mais les spectacles avaient été annulés, il est mort juste après, en mars 2009 ») se dit que c’est peut-être « mieux comme ça ». Moins marquée. Liberté de manoeuvre plus grande.

Différente et compatible

Liberté d’être Isabelle Boulay illimitée. Le fait est qu’on retrouve l’Isabelle Boulay que l’on connaît, un peu moins en avant dans le mixage, au milieu des guitares plutôt que devant. Et on se surprend à entendre des notes que Bashung avait suggérées sans les mener à destination. Et on célèbre un mariage improbable mais étonnamment compatible entre deux beaux timbres graves. Par moments, dans Aucun express ou Angora, ça suit les inflexions d’origine, à d’autres moins : ça se chante, même ce qui se récitait se chante (y compris la liste des jours de la semaine dans Ma petite entreprise).

« Je me suis abandonnée à son phrasé impossible. J’ai osé. C’est la part la plus sauvage de moi qui chante.J’écoute ce qu’on a fait avec stupéfaction. C’est moi, ça ? » C’est bien elle. Trouvant chez Bashung une sorte d’amant posthume, avec lequel l’aventure est encore possible. « Il m’a libérée. De moi-même. D’une certaine perception de moi-même. Je suis montée sur les chevaux du plaisir : je peux tout oser, désormais. »

Les chevaux du plaisir. Boulay chante Bashung Isabelle Boulay, Audiogram. Disponible dès le 17 mars. En tournée au Québec dès le 22 avril.