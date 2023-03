«Ainadamar»: L’opéra dans la marmite d’Osvaldo Golijov

Ainadamar (« Fontaine aux larmes ») est le titre de l’opéra du compositeur d’origine argentine Osvaldo Golijov que l’Opéra de Montréal met à l’affiche le samedi 18 mars au théâtre Maisonneuve. C’est aussi le nom de l’endroit en périphérie de Grenade où le poète et dramaturge Federico García Lorca a été exécuté en 1936 par des miliciens fascistes.

En creusant un peu, on voit qu’Ainadamar est bien davantage. Au-delà d’une fontaine, l’Ainadamar est un canal d’irrigation (acequia) remontant au XIe siècle, construit par les Andalous sur ordre du dernier roi de la dynastie ziride de Grenade. Ce canal, cette fontaine aux larmes, a permis le développement du célèbre quartier médiéval de l’Albaicín.

Avec Osvaldo Golijov, histoire et musique se mélangent. Le patrimoine irrigue le neuf comme un canal. « Golijov est non seulement moderne et contemporain, il respecte et suit aussi la tradition musicale du passé. On a dans l’opéra Ainadamar du grégorien dans la musique vocale, de la musique de la Renaissance dans l’écriture des choeurs, des zestes de musique baroque, des bribes de toutes les musiques qui s’inscrivent dans la lignée de l’histoire musicale, jusqu’à la musique concrète, et aboutissent sous ses doigts à une écriture unique », résume Nicole Paiement, qui dirigera Ainadamar à Montréal.

Trois mondes

Pour la directrice d’Opera Parallèle à San Francisco, Osvaldo Golijov ajoute ainsi un intérêt supplémentaire aux caractéristiques essentielles d’un grand opéra de notre temps. « On peut avoir des opéras contemporains qui ne sont pas du tout modernes et des opéras très modernes qui ne sont pas contemporains. Les opéras que je préfère sont ceux qui réunissent les deux éléments : le moderne, car le langage est nouveau et atypique, et le contemporain, dans le sens où l’oeuvre rejoint dramatiquement une sensibilité contemporaine. » En plus de ces qualités, Ainadamarest, à ses yeux, « une partition devant laquelle on s’assoit et dans laquelle on voit défiler l’Histoire ».

La mixité des styles fait partie du langage de Golijov. Elle contribue aussi à sa complexité. « On a vraiment trois mondes : l’orchestre traditionnel, le monde du flamenco et toute une texture de musique concrète. Cela fait trois niveaux à gérer au niveau du son. C’est assez compliqué comme musique et cela peut intimider les chefs d’orchestre », juge Nicole Paiement.

Si on trouve dans la « Fontaine aux larmes », le canal d’irrigation, une métaphore de la musique cultivée et métissée de Golijov, l’assèchement de cette source est devenu fatalité dans l’existence du compositeur né en Argentine. Véritable coqueluche du monde musical des années 2000, avec The Dreams and Prayers of Isaac the Blind (1994), La Pasión según San Marcos (2000), Ainadamar (2003, révisé en 2005), Ayre (2004), Azul (2006) pour violoncelle, Golijov sort depuis deux ans d’une véritable période de jachère créative de 10 ans assortie d’une profonde dépression.

En 2011, Golijov a été accusé de plagiat pour son oeuvre Siderus, dans un débat qui a divisé la communauté mais qui l’a laissé sans voix. Golijov avait décalqué dans une partie de Siderus une oeuvre d’un accordéoniste du nom de Michael Ward-Bergeman. Ce dernier disait, certes, que tout cela s’était fait avec son assentiment, mais il y avait d’un côté des observateurs et compositeurs considérant que l’histoire de la musique est nourrie d’emprunts (de Beethoven à Mozart, de Mahler à Verdi, etc.) et que Golijov transcendait ses emprunts en une oeuvre nouvelle au langage individuel, et de l’autre, des détracteurs insinuant que, Golijov n’arrivant pas à respecter les délais de ses commandes, il usait d’un habile stratagème pour gagner du temps et n’était en fait qu’un pique-assiette d’idées musicales.

L’exutoire fut un recueil de mélodies, Falling Out of Time (2019), composé pour le Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma. Avec cette résurrection de Golijov coïncide un retour de ses grandes partitions dans les programmes. Ainadamar a été ainsi revu en Écosse en novembre 2022, dans une production coproduite par l’Opéra du pays de Galles, l’Opéra de Detroit et… le Metropolitan Opera, où l’on peut donc imaginer voir Ainadamar entrer au répertoire en 2024-2025.

Au-delà de Lorca

L’opéra de Golijov est construit en flash-back, où le pivot est Margarita Xirgu, muse de Federico García Lorca, qui fut l’actrice de sa pièce Mariana Pineda (1927) et que l’on voit en exil à Montevideo. Elle se reproche, en parlant de son amitié avec Lorca à son élève Nuria, de ne pas avoir réussi à convaincre le poète de la suivre et de quitter l’Espagne au moment de la guerre civile. Dans un tableau poignant, Lorca est interpellé et fusillé par les franquistes près de la fontaine d’Ainadamar. Les coups de feu se transforment en cavalcade.

Parmi les originalités de l’opéra, il y a le fait que le rôle de Lorca est chanté par une femme. Ce n’est pas une énigme pour Nicole Paiement : « Une voix de mezzo dans le grave, surtout au XXIe siècle, où l’on arrête de parler de genres. Cette voix : un homme, une femme ? Elle représente un être humain, finalement. Lorca devient plus que Lorca, il devient l’être humain, dans un timbre tellement chaleureux. » Nicole Paiement se réjouit de voir dans ces spectacles le contre-ténor Luigi Schifano incarner Lorca, précisant que Golijov, qui s’inscrivait pourtant ici dans l’histoire des « pantalons » à l’opéra (Cherubino chez Mozart, Octavian chez Strauss), avait autorisé cette substitution.

Selon la cheffe, le récent regain d’intérêt pour Ainadamar résulte d’un attrait pour « le côté hybride de l’opéra, qui assemble différents styles de musique ». « Les compagnies d’opéra cherchent à trouver des opéras qui vont rejoindre un nouvel auditoire. » C’est à ses yeux la force d’Ainadamar. « Lorsque j’ai dirigé cet opéra à San Francisco en 2013, nous avons affiché complet et aurions pu continuer pendant plusieurs semaines. C’est un opéra qui plaît sans être facile. C’est comme un bon repas : il y a tellement de choses dans cette oeuvre que, même si l’on n’aime pas tel ou tel élément, il y a des dimensions auxquelles on peut s’accrocher qui font que l’on va aimer l’oeuvre. » Par ailleurs, « il y a tellement de rythme. La manière dont la musique flamenco est intégrée dans la musique classique est formidable. Certains spectateurs vont aimer la musique classique en raison de leur amour pour la danse flamenco. Il y a plein de choses pour attirer un auditoire très varié ».

Nicole Paiement souligne l’importance de la danse : « Il faut absolument de la danse sur scène, et le flamenco doit être intégré à l’aspect scénique et théâtral, mais aussi à l’aspect musical. C’est quelque chose que notre metteur en scène Brian Staufenbiel fait remarquablement bien. Il utilise le rythme des pieds de cette danse en fonction de ce qui se passe à l’orchestre. Nous intégrons la danse flamenco [mouvements de pieds et claquements de mains] dans le timbre de l’orchestre. »

Ainsi, la cheffe pense qu’Ainadamar requiert vraiment « un metteur en scène musicien » et se réjouit du travail accompli en amont des répétitions habituelles par Brian Staufenbiel avec les danseurs flamenco et par elle-même avec les musiciens de l’OSM. « J’ai pu faire une première lecture avant la tournée aux États-Unis, alors qu’habituellement on commence plus tard. Nous avons brisé la glace. J’ai rencontré notamment les percussionnistes pour les percussions flamencos, puis les guitares et ensuite l’orchestre, ainsi que la personne qui, au clavier, va piloter toute la musique concrète. »

Pour Nicole Paiement, le défi est de « trouver des inspirations et de faire ressortir les couleurs pour qu’au final l’oeuvre apparaisse sans âge, pour qu’on ne sache pas dans quelle période elle a été écrite, même si on sait qu’on est au XXIe siècle ». Il faudrait ainsi transcender le temps, car « c’est une oeuvre universelle dans sa thématique sur la condition humaine ». « Car, même si l’on parle de Lorca, ce sont des histoires qui se répètent », nous dit Nicole Paiement.

Histoire et musique intemporelles… D’ailleurs, à bien y regarder, il y a bien plus que le flamenco. Il y a tout un hommage à la tradition arabo-andalouse de Grenade, une union de toutes les musiques, chrétiennes, sépharades, arabes. Qui d’autre que ce juif argentin, de mère roumaine et de père ukrainien, vivant aux États-Unis, spécialiste du klezmer et oeuvrant au carrefour de toutes les cultures, pouvait nous inventer une pareille marmite musicale ? Pourvu qu’il retrouve la même flamme !

En concert cette semaine Marc-André Hamelin joue la sonate Hammerklavier chez Pro Musica à la salle Pierre-Mercure, le dimanche 12 mars à 15 h. Jupiter et Lea Desandre sont au Palais Montcalm pour le Club musical de Québec mardi, et à la salle Bourgie à Montréal mercredi. Arion mêle Vivaldi et Les saisons amusantes de Chedeville entre vendredi et dimanche à la salle Bourgie.

Ainadamar Opéra d’Osvaldo Golijov, sur un livret de David Henry Hwang. Avec Emily Dorn, Luigi Schifano, Elizabeth Polese, Alfredo Tejada, Alain Coulombe, Jaime Sandoval, Geoffrey Schellenberg. Choeur de l’Opéra de Montréal, Orchestre symphonique de Montréal, Nicole Paiement. Mise en scène : Brian Staufenbiel. Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, les 18, 21 et 23 mars à 19 h 30, et le 26 mars à 14 h.