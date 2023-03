Deux heures de retrouvailles avec GY!BE

Amorcée en janvier 2021 sur le continent européen, la tournée G_d’s Pee at State’s End ! du collectif montréalais Godspeed You ! Black Emperor (GY!BE) faisait enfin escale chez nous hier soir, pour le premier de deux concerts dans « l’emporium du téléphone » (« Cellphone Emporium »), comme a rebaptisée celui qui a conçu l’affiche de l’événement cette salle jadis nommée Métropolis. Deux heures à se laisser bercer, et brasser, par l’expert orchestre de huit musiciens qui ont fait la part belle au répertoire de son dernier album.

À vue d’oeil, le groupe a dû donner plus de 150 concerts autour du globe en deux ans, dans la foulée de la parution, au printemps 2021, de son septième album G_d’s Pee at State’s End !, ce qui dit tout de la notoriété du groupe, l’un des plus emblématique de la scène rock montréalaise des vingt-cinq dernières années. La machine, pour ainsi dire, s’arrêtait à Montréal bien huilée : envoûtant dans ses passages plus coulants, furieux lorsque la section rythmique (deux batteurs, deux bassistes) se mettait en marche.

La performance a débuté comme GY!BE les débute toutes depuis leur retour à la scène, il y a une douzaine d’années : avec Hope Drone, pièce toujours exclusive aux concerts, ainsi nommée par les fans en raison du mot « hope » apparaissant dans les images des deux performeurs-projectionnistes Karl Lemieux and Philippe Leonard, qui travaillent avec trois où quatre projecteurs 16 mm. Une pièce somme toute assez courte, aux orchestrations de guitares électriques denses, presque opaques, introduites par le violon de Sophie Trudeau et la contrebasse de Thierry Amar, qui sert à réchauffer le groupe avant de passer au plat de résistance.

First of the Last Glaciers, l’un des deux extraits du dernier album, libère une rythmique rock accompagnée d’images d’avions de chasse de la Seconde Guerre abattus en plein ciel. Et pourtant, de ce magma de rock tenu chaud par les textures des guitares électriques s’expriment des harmonies pleines d’optimisme qui contrasteront avec la gravité, la tragédie, même, qui s’exprimera un peu plus tard dans Cliffs Gaze, elle aussi tirée du récent album. Les thèmes mélodiques que soufflent les musiciens sont simples, le jeu harmonique tout de même plus riche, mais c’est la cohésion de ces huit musiciens qui nous souffle, dans les changements de rythmes et les passages improvisés des longues pièces instrumentales qu’ils nous interprètent.

Presque quarante minutes après le début du récital, le groupe sert alors Bosses Hang, moment fort de la soirée et de l’album dont cette chanson fut tirée, l’excellent Luciferian Towers (2017). La rythmique puissante et machinale, cette transe qui renvoie à celle du rock kosmiche allemand, jusque dans les motifs mélodiques et le son des guitares évoquant la touche unique de Michael Rother (NEU !) que l’on reconnaîtra encore plus tard sur Mladic, tirée d’ALLELUJAH ! DON’T BEND ! ASCEND ! (2012). Un authentique moment de défoulement, groovy et musclé, le jeu de Sophie Trudeau en contrepoint jetant de l’huile sur le feu. On avait presque envie de danser.

En première partie, la poète, compositrice et activiste Moor Mother (Camae Ayewa) a remis les pendules à l’heure à propos de l’état du monde et de nos goûts musicaux, déplorant que nous n’écoutions pas assez de jazz : « Vous préférez écouter Taylor Swift plutôt que du free jazz… We are fucked ! », a-t-elle scandé à la fin d’une performance chargée de sens. « Je sais que ce que je vous dis est heavy ; ce n’est pas encore assez heavy ! »

Sa démarche est ancrée dans l’histoire des Afro-américains, sa performance un regard sévère sur la société dans laquelle s’enchaîne un cours accéléré de l’histoire du colonialisme. Un propos heavy, c’est le cas de le dire, qu’elle transforme en geste artistique, sa voix manipulée en direct percutant le décor sonore fait de collages, d’échantillons de blues et de jazz, de bourdons et de noise. Micro à la main, penchée sur son ordinateur et ses nombreuses pédales d’effets, Moor Mother a offert une performance plus intense encore que celle qu’elle présentait au Gesù l’été dernier, à l’affiche du Festival international de jazz de Montréal, et qui mettait parfaitement la table à l’impressionniste fresque rock expérimentale des Montréalais.

Godspeed You ! Black Emperor continue les retrouvailles encore ce soir, toujours à l’emporium du téléphone.